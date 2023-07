Ein Schatten seiner selbst: Bayern und das Mané-Missverständnis

Mit einer weißen Plastiktüte in der Hand und einer Menge geplatzter Illusionen im Kopf schlurfte Sadio Mané zum Ausgang des Nationalstadions von Tokio und bestieg den Teambus des FC Bayern. Eine letzte Nacht noch im Teamhotel, am Sonntagmorgen verabschiedete sich der Senegalese. Er blieb, um zu gehen.

Anders als der gesamte Tross, der sich am Sonntag mit dem Qatar-Airways-Flug 7477 mit zweistündiger Verspätung auf die Reise nach Singapur zur zweiten Station der Asientour machte, blieb Mané im Mandarin Oriental und wartete auf Instruktionen seines Managements. Für den 31-Jährigen geht es weiter nach Dubai, um dort wohl am Montag den Medizincheck seines neuen Arbeitgebers Al-Nassr zu absolvieren. Der Wechsel nach Saudi-Arabien zu Cristiano Ronaldos Klub ist kurz vor der Finalisierung. Mané, so viel ist klar, wird als nächster Superstar der saudi-arabischen Pro League mit Geld überschüttet. Sein Karriereplan sah indes anderes vor.

Bis 2025 hatte Mané unterschrieben, es war der Transfercoup der Bundesliga. Die Welt feierte die Bayern, die Bayern feierten sich selbst und insbesondere den damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mané kam durch das große Tor der Hoffnung. Der Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool (2019), der Torschützenkönig der Premier League (2019), der Fußballer des Jahres in Afrika (2019 und 2022) sollte die Kirsche auf der Tripletorte des FC Bayern werden. Pustekuchen.

„Sadio hat tatsächlich eine sehr gute Hinrunde gespielt, sehr gute Statistiken geliefert“, sagte Joshua Kimmich in Tokio und nahm den scheidenden Mitspieler in Schutz: „Er war nicht alleine daran schuld, dass es bei uns in der Rückrunde nicht mehr funktioniert hat. Da hat bei uns das große Ganze nicht mehr gestimmt.“ Beim 1:0 der Bayern im Test gegen Kawasaki war Mané nicht mehr im Kader, saß im Trainingsanzug auf einem Klappstuhl neben der Auswechselbank. Bereits mit Abstand, entrückt. Ein Käppi mit zwei Tigern auf dem Kopf, Airpods im Ohr, das Handy in der Hand. Die Goodbyerunde der Mannschaft samt Dank ans japanische Publikum machte er, ganz am Ende des Trosses, zögerlich mit. Gedankenschwer, mit dem Kopf woanders.

Bayern kassiert nun fast die Summe, die man letzten Sommer an Liverpool überwiesen hatte. Knapp 30 Millionen Euro Ablöse (über Marktwert, aber das ist eben Saudi-Arabien ...) sollen es sein, investiert hatte man eine Sockelablöse von 32 Millionen, mögliche Boni für Titel und Trophäen ausgeklammert. Da kam nicht viel hinzu. Zwölf Tore und sechs Vorlagen in 32 Pflichtspielen für Bayern stehen in seiner Vita – nicht nur er selbst hatte weit mehr erwartet. Und so endet dieses Kapitel, von dem sich alle Beteiligten so viel versprochen hatten, traurig und vorzeitig. Ein Großer geht – durch die Hintertür.

FC Bayern: Was wird aus Leon Goretzka?

Ein Schicksal, das im August auch Leon Goretzka droht. Die erneut klare Botschaft, die Thomas Tuchel mit seiner Aufstellung im Mittelfeld sendete, ging einerseits an das Duo Joshua Kimmich und Konrad Laimer, die beide im Zentrum spielten, und andererseits an Goretzka, der im dritten Testspiel dieser Vorbereitung zum dritten Mal nur eingewechselt wurde – mit einem Trostpflaster am Arm, der Kapitänsbinde. Als Chef der B-Mannschaft musste er Talent Aleksandar Pavlovic an seiner Seite unterstützen. „Wir haben nicht viele Spiele, um uns vorzubereiten, deshalb wollen wir Abläufe reinkriegen in unser Spiel“, sagte Tuchel auf die Frage nach den aktuellen Mittelfeldbesetzungen. Der Coach wünscht sich Ballkontrolle und Passsicherheit von einem zentralen Mittelfeldspieler, Goretzka hat andere Qualitäten.

Da Tuchel das ziemlich klar macht und sich sogar noch einen Sechser wünscht, könnte Goretzka noch in dieser Transferperiode die Flucht antreten – er will seine Karten bei Bundestrainer Hansi Flick im Jahr vor der Heim-EM nicht verschlechtern. Manchester United zeigt Interesse.