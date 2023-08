Tuchel: Trennung von Mané „war die beste Lösung“

Offiziell bestätigt ist der Transfer von Sadio Mané vom FC Bayern zu Al-Nassr FC noch nicht, doch mehr als Formsache ist der Wechsel nicht mehr. Nachdem der Spieler selbst bereits über seinen Abschied gesprochen hatte, äußerte sich nun auch Trainer Thomas Tuchel zur Trennung und berichtete mit Wehmut über das letzte Gespräch mit dem Senegalesen: „Wir haben uns lange umarmt und waren uns einig, dass uns beiden nicht gefällt, was jetzt passiert. Aber wir sind beide der Meinung, dass es in dieser Situation das Beste ist. Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie jeder es sich wünscht“, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Singapur.

Er persönlich habe stets „ein sehr gutes Verhältnis“ zu dem 31-Jährigen gepflegt – „und das wird auch so bleiben“. Das letzte Gespräch war auch deswegen „irgendwie traurig. Wir hatten aber auch beide ein Lächeln im Gesicht. Wir haben uns versichert, dass wir die gute Beziehung beibehalten werden.“ Mané selbst hatte zuvor gegenüber Sky seinen Abgang vom deutschen Rekordmeister nach nur einem Jahr bedauert: „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht.“

Tuchel über Mané-Abschied „auch nicht glücklich“

Tuchel zeigte Verständnis für die Aussagen und offenbarte eine vergleichbare Gefühlslage: „Es ist nicht persönlich gemeint von seiner Seite. Ich kann total verstehen, dass er sich verletzt fühlt. Ich fühle mich auch nicht glücklich, wenn so etwas passiert. Es hinterlässt immer den Eindruck, dass wir nicht das volle Potenzial ausgeschöpft haben, was auch mein Job und meine Verantwortung ist. Es ist also immer ein trauriger Moment. Aber in dieser speziellen Situation war es die beste Lösung, um den Knoten zu lösen.“

Der FC Bayern bekommt von dem saudischen Klub, bei dem auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, wohl eine Ablösezahlung in der Nähe der Summe, die vor einem Jahr an Liverpool floss. Und auch Mané wird finanziell offenbar üppig entlohnt. Er soll bei Al-Nassr über 40 Millionen Euro Netto verdienen und einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. München verlässt er nach indgesamt 38 Pflichtspiel-Einsätzen mit zwölf Toren und sechs Vorlagen.