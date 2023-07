Sambia bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den sambischen Kader.

Sambia im Schnellcheck

Trainer Bruce Mwape

WM-Teilnahmen 1 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Qualifikation 2023

Fifa-Weltrangliste 77. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Sambia bei der WM 2023?

Sambia spielt in Gruppe C. Dort trifft das Team auf Japan, Costa Rica und Spanien.

Wann spielt Sambia bei der WM 2023?

Das sind die Termine der Sambia-Spiele bei der WM:

Sambia – Japan | Samstag, 22.7.2023, 9 Uhr MESZ in Hamilton (TV-Übertragung in der ARD)

Spanien – Sambia | Mittwoch, 26.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Auckland (TV-Übertragung im ZDF)

Costa Rica – Sambia | Montag, 31.7.2023, 9 Uhr MESZ in Wellington (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der sambische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Catherine Musonda (Indeni Roses)

Eunice Sakala (Nkwazi Queens)

Hazel Nali (Hapoel Be‘er Sheva FC)

Abwehr

Margaret Belemu (Red Arrows FC)

Martha Tembo (Green Buffaloes)

Lushomo Mweemba (Green Buffaloes)

Agness Musase (Green Buffaloes)

Esther Banda (Bauleni United SA)

Judith Soko (YASA Queens)

Mary Mulenga (Red Arrows FC)

Vast Phiri (ZESCO United)

Mittelfeld

Ireen Lungu (BIIK Kazygurt)

Evarine Suzeni Katongo (Zisd Queens)

Mary Wilombe (Red Arrows FC)

Susan Banda (Red Arrows FC)

Avell Chitundu (ZESCO United)

Sturm

Siomala Mapepa (Elite LFC)

Ochumba Oseke Lubandji (Red Arrows FC)

Hellen Mubanga (Red Arrows FC)

Grace Chanda (Madrid CFF)

Racheal Kundananji (Madrid CFF)

Barbra Banda (Shanghai Shengli)

RND/mos