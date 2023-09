Schalke sucht Trainer: Ex-Bundesliga-Coach Top-Kandidat für Nachfolge von Reis

Nach dem Rauswurf von Thomas Reis will der FC Schalke 04 seine Trainersuche spätestens im Verlauf der Länderspielpause abschließen. Nach Informationen der Bild soll der neue Übungsleiter am 22. Oktober beim Auswärtsspiel gegen Karlsruhe erstmals an der Linie stehen. Doch wer übernimmt die schwierige Aufgabe, den Traditionsverein nach dem verkorksten Saisonstart wieder in die Spur zu führen? Dem Blatt zufolge gibt es einen Top-Kandidaten.

Dabei handle es sich um Sandro Schwarz, der bis April noch Trainer von Hertha BSC war, im Angesicht des drohenden Abstieges aber gehen musste - übrigens nach einer 2:5-Niederlage beim späteren Mitabsteiger Schalke. Seither ist der 44-Jährige ohne Anstellung. S04-Sportdirektor André Hechelmann kennt Schwarz aus der gemeinsamen Arbeit bei Mainz 05. Hechelmann war bei den Rheinhessen zwischen 2011 und 2021 in verschiedenen Funktionen tätig (u.a. Teammanager und Chefscout), Schwarz fungierte zwischen 2017 und 2019 als Cheftrainer der Mainzer.

Schwarz war vor seiner zehnmonatigen erfolglosen Tätigkeit bei Hauptstadtklub Hertha Trainer des russischen Erstligisten Dinamo Moskau gewesen, den er im Juni 2022 nach rund zwei Jahren verlassen hatte.

Von Vereinsseite wurde betont, sich bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter Zeit lassen zu wollen. „Wir haben natürlich auch eine Liste und eine Idee für mögliche Trainer parat“, sagte Hechelmann am Mittwoch nach der Trennung von Reis. „Wir werden ab heute Mittag die Suche intensivieren.“

Interimsweise hat Co-Trainer Matthias Kreutzer mit Mike Büskens die Aufgaben übernommen, auch am Freitagabend beim Auswärtsspiel gegen Paderborn (18.30 Uhr, Sky). „Qua Regelung ist es möglich, dass Matthias 15 Werktage die Mannschaft betreut“, sagte Hechelmann. Dies könnte somit auch das danach folgende Spiel gegen Mitabsteiger Hertha BSC am 8. Oktober (13.30 Uhr, Sky) umfassen. Kreutzer verfügt nicht über die für ein dauerhaftes Engagement als Cheftrainer nötige Fußballehrer-Lizenz.

Magath kehrt offenbar nicht zu Schalke zurück

Der neue S04-Trainer soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben, was wiederum gegen eine Rückkehr von Felix Magath spricht. Der 70-Jährige, der vor Schwarz die Hertha betreute, sei laut Bild keine Option für Schalke, wo der frühere Bundesliga-Meistertrainer bereits von 2009 bis 2011 tätig war. Auch ein Engagement des jungen Ex-Nürnberg-Coaches Robert Klauß ist demnach unwahrscheinlich.

Schalke hatte sich am Mittwoch von Reis getrennt, nachdem die Gelsenkirchener in der 2. Bundesliga in den Tabellenkeller gestürzt und sich zumindest Teile des Kaders gegen den Trainer gestellt hatten.