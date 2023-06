Sandro Wagner übernimmt Job beim DFB

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner schließt sich nach seinem Abschied bei der SpVgg Unterhaching dem Trainer-Stab des DFB an. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, ist der 35-Jährige künftig ein Teil des Teams von U20-Coach Hannes Wolf. „Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich“, wird Wagner, der zudem als TV-Experte für das ZDF arbeitet, in einer Pressemitteilung zitiert:. „Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen werden. Ich freue mich auf eine hochinteressante Aufgabe, bei der ich mein vorhandenes Wissen einbringen kann, um Toptalente in deren Entwicklung bestmöglich zu begleiten.“

Wagner hatte Unterhaching zuletzt zum Aufstieg in die 3. Liga geführt und seinen Abschied vom Klub damit begründet, dass er einen „Perspektivwechsel“ anstrebe. Diesen sieht er beim DFB: „Ich danke dem DFB für diese Chance und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Cheftrainer wie Hannes Wolf, von dem ich viel lernen kann.“ Wolf ist nach Sportbuzzer-Informationen allerdings ein heißer Kandidat darauf, im Verband weiter aufzurücken.

So könnte er gemeinsam mit Sami Khedira, der sich um die strategische Ausrichtung beim Verband kümmern würde, an die Seite von Sportdirektor Rudi Völler rücken und sich mit dem Nachwuchs und der Talente-Ausbildung beim DFB beschäftigen. Eine offizielle Stellungnahme des Verbandes dazu gab es bislang jedoch nicht.

DFB: Streichsbier geht, Balitsch rückt auf

Die Verpflichtung Wagners war am Dienstag derweil nicht die einzige Personale, die der DFB verkündete. So wechselt Guido Streichsbier, zuletzt Coach der U19-Nationalmannschaft, zur neuen Saison als Co-Trainer von Gerardo Seoane zu Borussia Mönchengladbach. Hanno Balitsch, bislang Co-Trainer der U20, arbeitet ab September als Chefcoach der U18-Nationalmannschaft.