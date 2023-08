Sarina Wiegman: Die Maschine an der Seitenlinie

Vieles bei Sarina Wiegman wirkt mechanisch, Gefühlsregungen sucht man Englands Nationaltrainerin meist vergeblich. Dass dieser Eindruck mehr als nur ein Vorurteil ist, legte eine Aussage von Georgia Stanway auf einer Pressekonferenz während der WM nahe. „Wir haben fast alle Familie hier – sogar Sarina“, sagte die Mittelfeldspielerin. Für das „sogar“ hatte sie direkt eine Erklärung parat: „Manchmal erkennt man nicht, dass die Cheftrainerin tatsächlich ein Mensch ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn man die Niederländerin an der Seitenlinie beobachtet, weiß man, was Stanway meint. Ruhig beobachtet die 53-Jährige das Geschehen auf dem Spielfeld manchmal mit verschränkten Armen, manchmal verschwinden die Hände tief in den Taschen, doch fast immer zieht sie ein ernstes – fast schon grimmiges – Gesicht. Auch wenn ihre Mimik nur schwer zu deuten ist, kann man eines sicher sagen: Ihr Fokus liegt zu 100 Prozent auf dem Platz.

Wiegman träumt schon vom Titel

Nach dem 3:1 der „Lionesses“ im WM-Halbfinale gegen die Gastgeberinnen aus Australien wirkte aber selbst Wiegman gelöst. „Es ist wie im Märchen hier“, schwärmte sie und wurde beinahe schon ein wenig übermütig: „Es fühlt sich an als wenn wir die WM schon gewonnen haben, aber das haben wir noch nicht.“ Eine für sie untypische Aussage – schließlich steht erst am Sonntag (12 Uhr MEZ, ZDF) das Finale gegen Spanien an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spätestens mit diesem Turnier ist Wiegman in die Liga der Top-Trainerinnen und -Trainer aufgestiegen. Ihre Erfolge in den vergangenen sechs Jahren stehen für sich: Europameisterin 2017 und Vize-Weltmeisterin 2019 mit den Niederlanden, Europameisterin 2022 und Final-Teilnehmerin 2023 mit England. Für die Britinnen ist Wiegmans Wirken ein Segen. Nach drei Halbfinal-Niederlagen bei großen Turnieren (WM 2015, EM 2017 und WM 2019) brachen die „Lionesses“ bei der Heim-EM im letzten Jahr den Bann und zogen nicht nur erstmals in ein Finale ein, sondern holten direkt den Titel. „Sie ist die fehlende Zutat, nach der England gesucht hat“, sagte Europameisterin Leah Williamson bei The Athletic.

Wiegmans Persönlichkeit hat zwei Seiten: Sie ist eine Maschine an der Seitenlinie und ein freundlicher Familienmensch außerhalb der Stadien. „Man kann mit ihr zusammensitzen, einen Kaffee trinken und über die Familie plaudern. Aber sobald man diese weiße Linie überschreitet, hat man auch ein bisschen Angst, dass man Leistung bringen muss“, beschrieb Ex-Nationalspielerin Jill Scott die Zusammenarbeit. Eine Methode, die zum Erfolg führt. Spielerinnen, Assistentinnen und Assistenten heben insbesondere Wiegmans klare Vorgaben hervor. „Du kennst deine Rolle und Verantwortung und sie erwartet nichts anderes, das wird dir eingeimpft“, sagt Nationalspielerin Beth Mead.

Ruhig und cool gegen alle Widrigkeiten

Zudem scheint es Wiegman zu gelingen, ihre ruhige und abgeklärte Art auf die Mannschaft zu übertragen – wie sich im WM-Verlauf zeigte. Die Vorzeichen für die „Lionesses“ waren vor Turnierbeginn nur schwer zu deuten. Zwar zählten sie zu den Favoritinnen, doch Verletzungen mehrerer Leistungsträgerinnen sorgten für schwer kalkulierbare Variablen.

Entsprechend holprig startete das Turnier mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Debütantinnen aus Haiti. Erst im Halbfinale zeigten die Engländerinnen gegen Australien ihr volles Potenzial – und das obwohl sie quasi das ganze Stadion gegen sich hatten. „Die Engländerinnen lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen“, meinte ARD-Expertin und Weltmeisterin Nia Künzer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Überwinden dieser Widerstände dürfte wohl der Schlüssel auf dem Weg zum Titel sein – und die Eigenschaften Wiegmans sind die Basis. „Sie ist sehr cool und hat einen sehr ruhigen Kopf, was in Momenten mit hohem Druck sehr wichtig ist“, sagte Nationalstürmerin Alessia Russo dem Guardian und fuhr fort: „Es ist großartig, jemanden an unserer Seite zu haben, der weiß, wie man mit großem Druck umgeht.“ Das sorgt für Selbstvertrauen. Laut Mead gebe die Trainerin den Spielerinnen das Gefühl „ganz oben auf der Welt zu sein“.

Akribische Arbeiterin oder „Kontrollfreak“?

Neben psychologischen Kniffs gehört aber vor allem harte Arbeit zu Wiegmans Repertoire. Nichts wird dem Zufall überlassen, jedes Spiel akribisch vorbereitet. Für alle denkbaren Szenarien gebe es immer auch einen Plan B, C und D. Ein ehemaliger Assistenzcoach, Foppe de Haan, nannte die Trainerin einen „Kontrollfreak“. Im Vorfeld der WM sorgte eine Social-Media-Regel Wiegmans für Debatten: Die Spielerinnen dürfen nur das posten, was der Verband zur Verfügung stellt. De Haan erklärte Regeln wie diese damit, dass die Trainerin keinen Druck von außen an die Mannschaft kommen lassen wolle: „Sie will niemandem eine Chance lassen, der nicht zum Team gehört.“

In England sorgte auch eine Personalentscheidung für Kritik. Wie schon vor der EM 2022 entschied sich die Trainerin gegen die von manchen Experten geforderte Innenverteidigerin Steph Houghton. Doch der sportliche Erfolg gibt Wiegman recht. Die Dreierkette aus Kapitänin Millie Bright, Jess Carter und Alex Greenwood funktioniert. Insbesondere Greenwood sticht hervor: Sie ist die WM-Teilnehmerin mit den meisten Ballkontakten, Balleroberungen und der besten Passquote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben klaren Entscheidungen zeichnet sich Wiegman bei diesem Turnier durch ihre Flexibilität aus. Bei der EM 2022 war Konstanz das A und O: In allen sechs Spielen startete dieselbe Elf. Aufgrund der Verletzungen war Wiegman nun zu etlichen Wechseln gezwungen. Erst im Viertelfinale schien die 53-Jährige ihre präferierte Aufstellung gefunden zu haben, da sie im Halbfinale auf dieselben Spielerinnen setzte – was aber auch mit der Rotsperre von Lauren James zusammenhängen könnte.

Und Wiegman ist anpassungsfähig. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Keira Walsh stellte sie auf einer Dreierkette um, um auf die Doppelspitze Alessia Russo und Lauren Hemp setzen zu können. Genau das hatte sie im Vorfeld als letzte Maßnahme deklariert, zeigte sich nun aber begeistert. „Sie schießen Tore, was nett ist“, urteilte sie nach dem Halbfinale. Beide haben bisher drei Mal getroffen. Zudem stellte sie überraschend Rachel Daly in die Linksverteidigung, die Spielerin die in der vergangenen Saison Torschützenkönigin der Women‘s Super League wurde.

Wandert Wiegmann in die USA ab?

Der Weg zum WM-Titel ist nun durch das Zusammenspiel der genannten Aspekte bereitet. Wiegman und den „Lionesses“ ist gelungen, wovon die DFB-Frauen geträumt haben: Den Schwung der EM mitzunehmen und ins WM-Finale einzuziehen. Die Niederländerin wird wegen ihrer erfolgreichen Arbeit bereits für vermeintlich größere Aufgaben gehandelt.

Es wird gemunkelt, ob sie die Nachfolgerin von US-Coach Vlatko Andonovksi werden könnte. Dieser trat nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus zurück. Der englische Fußballverband brachte ins Gespräch, dass die 53-Jährige Gareth Southgate als Trainerin der Männer-Nationalmannschaft beerben könnte. „Warum muss es ein Mann sein?“, fragte FA-Direktor Mark Bullingham in einer Medienrunde am Donnerstag auf die entsprechende Frage. „Ich denke, unsere Antwort ist immer: Es ist die beste Person für den Job.“

Erstmal gilt aber wohl auch für Wiegman das, was sie ihren Spielerinnen mit auf den Weg gibt: „Genießen und Spaß haben“.