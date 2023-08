England-Trainerin Wiegman widmet UEFA-Preis spanischen Fußballerinnen

Sarina Wiegman nutzte die große UEFA-Bühne für eine wichtige Botschaft. Als die Niederländerin, die die englische Frauen-Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2022 in diesem Jahr bis ins WM-Finale führte, am Donnerstagabend in Monaco als Europas Trainerin des Jahres ausgezeichnet wurde, setzte sie mit starken Worten gegen den spanischen Verbandschef Luis Rubiales ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statt langer Dankesreden lenkte sie die Sprache schnell auf die Diskussion um den Kuss-Skandal bei den Weltmeisterinnen aus Spanien, die Wiegmans Engländerinnen im Finale mit 1:0 geschlagen hatten: „Wir alle kennen Probleme rund um das spanische Team. Das tut mir wirklich weh – als Trainerin, als Mutter von zwei Töchtern, als Ehefrau, als Mensch. Das zeigt, dass noch ein sehr langer Weg im Frauenfußball und in der Gesellschaft zu gehen ist. Es ist ein langer Weg“, so die 53-Jährige.

Deshalb wolle sie „diesen Award dem spanischen Team widmen. Das Team, das bei der Weltmeisterschaft so einen großartigen Fußball gespielt hat, den jeder genossen hat. Dieses Team verdient es, gefeiert und gehört zu werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Spaniens Weltmeisterin Aitana Bonmatí positioniert sich

Rubiales ist nach dem erzwungenen Kuss für die Spielerin Jenni Hermoso bei der WM-Siegerehrung von allen Fußball-Ämtern suspendiert worden, lehnt einen Rücktritt bislang aber ab. Auch Aitana Bonmatí, die als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet wurde, äußerte sich. Die spanische Weltmeisterin appellierte mit ebenso eindringlichen und emotionalen Worten an einen nötigen Vorbildcharakter der Fußball-Funktionäre für die Kinder.