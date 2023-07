Bericht: Deutscher Trainer mit Saudi-Klub Al-Ahli einig

Das wäre ein harter Schlag für RB Salzburg: Nur wenige Tage vor Saisonstart droht der österreichische Meister seinen Trainer zu verlieren. Matthias Jaissle soll sich laut Medien­berichten aus Saudi-Arabien mit Al-Ahli über ein Engagement für die kommende Saison einig sein.

Übernimmt Jaissle Al-Ahli schon in Österreich?

Der 35 Jahre alte deutsche Erfolgstrainer könnte bereits während des Trainingscamps in Österreich zum Team von Ex-Liverpool-Star Roberto Firmino und dem ehemaligen Chelsea-Keeper Edouard Mendy hinzustoßen, schreibt die Sportzeitung Al Riyadiah. Jaissle soll einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Spielzeit mit Al-Ahli unterschreiben, heißt es.

Doch lässt Salzburg seinen Trainer wirklich so schnell ziehen? Bereits am Samstag bestreitet RB das erste Saisonspiel in der österreichischen Bundesliga. Zudem musste der Klub gerade den Abgang seines Sportdirektors Christoph Freund zum FC Bayern München (zum 1. September) hinnehmen.

Jaissle galt als Trainer-Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Jaissle hatte sich in den vergangenen Jahren auch dank starker internationaler Auftritte mit Salzburg einen Top-Ruf in der Branche erarbeitet. Nach dem Abschied von Oliver Glasner galt der Ex-Hoffenheim-Profi als Trainer-Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Am Ende übernahm jedoch Dino Toppmöller die SGE.

Mit RB gewann Jaissle, der bei den Österreichern auf Jesse Marsch folgte, seit 2021 zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. 2022 erreichte der Deutsche mit dem Verein sensationell das Achtelfinale in der Champions League.