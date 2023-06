Diese Stars spielen schon in Saudi-Arabien – und diese könnten bald folgen

Danach, dass Vereine aus der ersten Liga Saudi-Arabiens in der Lage sein werden, den absoluten Spitzenvereinen des Weltfußballs im Sommer 2023 Konkurrenz auf dem Transfermarkt zu machen, sah es noch vor wenigen Wochen überhaupt nicht aus. Ja, mit Cristiano Ronaldo hatte im Januar 2023 einer der größten Stars des Weltfußballs beim saudischen Erstligisten Al-Nassr unterschrieben. Aber mit seinen 38 Jahren gehört „CR7″ bei aller unbestrittenen Klasse schon seit einiger Zeit nicht mehr zur absoluten Leistungsspitze.

Wer jedoch geglaubt hat, die Klubs aus Jeddah und Riad würden sich auch im Transfersommer 2023 vornehmlich auf namhafte ältere Spieler konzentrieren, der irrt: Längst werden auch Stars im arabischen Land gehandelt, die noch noch in ihren besten Fußballer-Jahren stecken. Der Staat alimentiert das ambitionierte Vorhaben, auch wenn noch nicht vollständig klar zu sein scheint, wo das Ganze überhaupt hinführen soll: Die Vereine Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad und Zweitliga-Meister Al-Ahli wurden erst Anfang Juni zu jeweils 75 Prozent vom staatlichen Public Investment Fund (PIF) übernommen, dessen Vorsitzender kein geringerer ist als Premierminister und Kronprinz Mohamed bin Salman. An Geld mangelt es den vier Klubs also ebensowenig wie PIF-Eigentum Newcastle United.

Der SPORTBUZZER, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), listet auf, welche Stars sich Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad und Al-Ahli bereits sichern konnten - und welche großen Namen des europäischen Fußballs vor einem Wechsel in den Golfstaat stehen sollen.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr - 31.12.2022)

Der fünffache Weltfußballer, als „CR7″ die vielleicht größte Marke des Weltfußballs, brachte die Welle der Wechsel nach Saudi-Arabien ins Rollen. Bei Al-Nassr unterschrieb der Portugiese im Januar 2023 einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis 2025, der ihm Berichten zufolge rund 200 Millionen Euro pro Saison einbringen soll.

Karim Benzema (Al-Ittihad - 06.06.2023)

Der langjährige Torjäger von Real Madrid (2009 bis 2023) sorgte als erster großer Sommer-Transfer für Aufsehen. Sein Wechsel zum saudischen Meister Al-Ittihad - wie bei Ronaldo ein ablösefreier Transfer - wurde blitzartig innerhalb weniger Tage vollzogen und war von den Wenigsten erwartet worden. Der 35 Jahre alte Benzema erhielt ein Arbeitspapier bis 2026 und soll ebenfalls 200 Millionen Euro pro Spielzeit erhalten.

Karim Benzema mit Al-Ittihads Klubpräsident Anmar Alhaeli und dessen Vize Ahmad Kaaki. © Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

N‘Golo Kanté (Al-Ittihad - 21.06.2023)

Bei Al-Ittihad wird Benzema in den kommenden Jahren mit einem hochdekorierten Landsmann zusammenspielen - denn Kanté folgte Benzema zwei Wochen später. Auch der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei, unterschreibt für vier Jahre und kassiert rund 100 Millionen Euro pro Saison. Der französische Nationalspieler gewann in seiner Karriere fast alles, wurde Weltmeister und Nations-League-Titelträger sowie Champions- und Europa-League-Sieger, zwei Mal Englischer Meister sowie Pokalsieger - um nur einige seiner Titel zu nennen.

Ruben Neves (Al-Hilal - 23.06.2023)

In mehrerer Hinsicht bemerkenswert ist der Transfer von Ruben Neves. Zum einen, weil der Mittelfeldspieler, den es von den Wolverhampton Wanderers zu Al-Hilal zieht, im Gegensatz zu Benzema und Kanté eine Ablöse kostet, nämlich laut Medienberichten stattliche 55 Millionen Euro. Zum anderen, weil er wie Cristiano Ronaldo ein Klient von Berater-Star Jorge Mendes ist und im Gegensatz zu „CR7″ mit 26 Jahren in der Blüte seiner Fußballerjahre steht.

Die Zeitung Independent bezeichnet Neves deshalb als „das Gesicht eines sich in mehr als einer Hinsicht verändernden Spiels“, nicht zuletzt als Beispiel für den zunehmenden Kollaps des europäischen Transfermarktes, der durch die plötzlichen Saudi-Deals immer weniger vorhersehbar wird. Schließlich stand Neves auch beim FC Barcelona auf dem Zettel - doch den Katalanen fehlte das nötige Kleingeld, um die Ablöse stemmen zu können.

Welche Deals sind praktisch fix?

Es gibt einige weitere Wechsel, bei denen im Grunde nur noch die offizielle Verkündung fehlt. Zurzeit baggern die Saudi-Klubs vor allem in England - ganz besonders beim FC Chelsea. Mit Torwart Edouard Mendy, der zu Beginn der kommenden Woche bei Al-Ahli unterschreiben soll, Innenverteidiger Kalidou Koulibaly, dessen Transfer zu Al-Hilal als beschlossene Sache gilt und Offensivspieler Hakim Ziyech, der zu Al-Nassr transferiert werden dürfte, sollen drei Spieler an saudische PIF-Klubs veräußert werden - Chelsea dürfte das etliche Millionen in die Kassen spülen, die nach der 600-Millionen-Euro-Transferoffensive arg belastet sind. Zudem sorgen unklare Geschäftsbeziehungen zwischen dem Chelsea-Anteilseigner Clearlake Capital, einer Private-Equity-Firma, und dem saudischen PIF für Aufregung in England; so berichteten mehrere Medien, dass der saudische Staatsfonds Millionen in Clearlake investiert habe. Beim obligatorischen Test der neuen Besitzer um Todd Boehly bat die Premier League im Vorjahr um schriftliche Stellungnahme - ein Interessenskonflikt wurde nicht festgestellt. Eine Anfrage der ARD-Sportschau am Donnerstag an Clearlake, Chelsea und die Premier League blieb unbeantwortet, dem Sender zufolge sei das Ausmaß der PIF-Beteiligung bei Clearlake nicht bekannt.

Welche Transfers könnten noch folgen?

Auch die früheren Bundesliga-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang und Callum Hudson-Odoi, die bei Chelsea auf dem sportlichen Abstellgleis stehen, sollen beim Quartett der Klubs aus dem Golfstaat ein Thema sein. Doch nicht nur Chelsea wappnet sich für Offerten: Manchester City bangt um Champions-League-Sieger Bernardo Silva, um den Al-Hilal buhlt - mit einem kolportierten Gehaltsangebot von 88 Millionen Euro pro Jahr. Der Portugiese hat sich indes noch nicht entschieden.

Bereits intensiver soll der Kontakt zwischen Al-Nassr und Marcelo Brozovic sein. Der Kroate, der mit Inter Mailand kürzlich im Finale der Champions League gegen ManCity unterlag, befindet sich nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano in schon fortgeschrittenen Gesprächen. Sein Landsmann Luka Modric habe ein hochdotiertes Angebot von Al-Ittihad ablehnt und sich für eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid entschieden, berichtet die Marca. Ähnlich soll es sich bei Romelu Lukaku verhalten, der bei beiden Mailänder Klubs gehandelt wird und nach seiner Leihe bei Inter vorerst zu Chelsea zurückkehrt.

Und was wird aus Neymar? Der Weltrekord-Transfer ist bei Paris Saint-Germain sechs Jahre nach seinem 222-Millionen-Wechsel von FC Barcelona nicht mehr unumstritten. Zieht es ihn - anders als Lionel Messi, der zwar Tourismusbotschafter des Golfstaates ist, aber in diesem Sommer den saudischen Anwerbeversuchen widerstand und zu Inter Miami wechselte - zu einem Klub aus der Saudi Pro League? Al-Hilal soll interessiert sein, von einer Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro und einem Jahressalär von 250 Millionen Euro ist die Rede. Wirklich konkret ist es zwischen dem 31-Jährigen und saudischen Vereinen aber bisher nicht geworden.

Cristiano Ronaldo bekommt pompösen Empfang bei Al-Nassr Mit einem großen Feuerwerk inklusive Laser-Show wurde der portugiesische Fußballstar bei seinem neuen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt. © Quelle: Reuters

Auch Stanislav Lobotka vom italienischen Überraschungsmeister SSC Neapel, der zu den besten Spielern der abgelaufenen Serie-A-Saison zählte, könnte nach Saudi-Arabien wechseln. Hier sollen Al-Ahli und Al-Nassr ihr Interesse hinterlegt haben. Der 28-Jährige hat allerdings gerade einen neuen Vertrag bei den Partenopei unterschrieben. Die Bundesliga ist bisher weitgehend von unmoralischen arabischen Offerten verschont geblieben. Im vergangenen Winter wurde BVB-Kapitän Marco Reus kurzzeitig mit Al-Nassr in Verbindung gebracht, aktuell gilt nur Marvin Ducksch von Werder Bremen als Kandidat, obgleich beim nicht vom PIF unterstützten Mittelfeldverein Al-Wehda. Ducksch zögere mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Jahr jedoch, hieß es.

So mancher europäischer Klub muss sich auch um seine Trainer Sorgen machen: Marco Silva vom FC Fulham und Paulo Fonseca von OSC Lille sollen bei Al-Hilal auf der Liste stehen - dort ist der Chefsessel nämlich vakant.