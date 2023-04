﻿Der Sport wird zum Spielball: Warum Saudi-Arabien dem Vorbild Katars folgt

Auf dem Weg zum Strand des Persischen Golfs steigt die Spannung. Wie wird das Areal aussehen, auf dem bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katars Hauptstadt Doha im vergangenen Winter noch ein Stadion gestanden hatte, das aus bunten Schiffscontainern bestand? Der Taxifahrer umkurvt das Gelände wortlos und hält auf dem verlassenen Parkplatz an. Bei der WM hatten hier noch Zehntausende Fans an den Sicherheitskontrollen auf den Einlass gewartet. Dann die große Überraschung: Die Sonne wirft immer noch einen enormen Schatten – denn das Stadion 974 steht noch in voller Pracht und Größe vor dem Betrachter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das unmittelbare Umfeld der Arena ist mit Zäunen abgesperrt. Zwei Security-Mitarbeiter sitzen in einem kleinen Häuschen, um unerwünschte Gäste fernzuhalten. Kein Durchgang erlaubt. „Außerhalb der Zäune dürfen Sie sich bewegen“, sagt einer. Auf die Frage, wieso das Stadion nicht längst abgebaut sei, antwortet er: „Es soll noch bis zur Asienmeisterschaft stehen bleiben.“ Im kommenden Jahr, wenn in Doha die 24 besten Mannschaften um die Fußballkrone des Kontinents spielen, soll es also erneut zum Einsatz kommen. Diesen Plan bestätigt das Supreme Committee of Delivery & Legacy (kurz: SC), das staatliche WM-Organisationskomitee Katars, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der fragwürdige Umgang mit dem Stadion 974

Das Stadion 974 war nicht irgendeine Spielstätte der WM, es war ein Symbol. Mit großer Verve hatten die Turnierorganisatoren in Katar die Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt. Es war die einzige Arena ohne Klimaanlage, daher fanden dort nur Spiele in den Abendstunden statt. Der Name bezieht sich auf die internationale Telefonvorwahl Katars (+974), aus ebenso vielen grünen, gelben und blauen Containern besteht das Stadion. Sie sind mit höchst offiziellen Ordnungsnummern versehen. Sie waren aber nie dazu gedacht, irgendwann tatsächlich zum Transport genutzt zu werden, sagten sogar die Verantwortlichen. Auf Schiffen sollten die Container trotzdem landen, und zwar in Richtung anderer Staaten, bestenfalls in eines der Entwicklungsländer, um dort wieder zu einem Stadion zusammengebaut zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch Fehlanzeige. Die in den Medien bereits verkündeten Abbauarbeiten während des Turniers nach dem letzten WM-Spiel im 974, dem 4:1-Sieg Brasiliens gegen Südkorea im Achtelfinale am 5. Dezember 2022, beinhalteten nur sämtliche Planen und Gitter auf dem Weg zur U-Bahn-Linie. Der weitere Rückbau, unmittelbar nach Tur­nier­ende angekündigt, blieb aus. Freizeit- und Grünflächen auf dem Gelände direkt am Persischen Golf sollten entstehen, doch davon keine Spur.

Cristiano Ronaldo bekommt pompösen Empfang bei Al-Nassr Mit einem großen Feuerwerk inklusive Lasershow wurde der portugiesische Fußballstar bei seinem neuen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt. © Quelle: Reuters

Es bleibt die Frage: Wieso nutzt Katar ausgerechnet die besonders für ihre Nachhaltigkeit beworbene Arena auch weiterhin? Die Entscheidung jedenfalls konterkariert Aussagen katarischer Stellen. Sieben Stadien sind nur für die WM entstanden, einzig das Khalifa International – in dem Deutschland seinen WM-Auftakt mit 1:2 gegen Japan verlor – stand bereits und wurde modernisiert. Für die Asienmeisterschaft 2024 werden kaum acht Topstadien gebraucht. Es erhärtet zumindest den Verdacht, dass die Versprechen in Katars Bewerbung weniger überzeugend umgesetzt werden als angekündigt. Das Finalstadion Lusail, in dem die Argentinier um Superstar Lionel Messi gegen Frankreich den Weltmeistertitel errungen haben, fasst 80.000 Zuschauer und soll bald umfunktioniert werden, öffentliche Einrichtungen und Kulturstätten sind in Planung. Über diese und weitere Pläne spricht Nasser Al-Khater, Chef des SC, im Interview mit dem RND.

Katar plant Bewerbung für Olympische Spiele

Klar ist aber längst: Die Nachhaltigkeit spielt für den Wüstenstaat eher dann eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die eigene internationale Bedeutung langfristig auszubauen. Die WM war nur der Anfang in Katars Plänen, sich weiter als elementarer Teil der Sportwelt zu eta­blie­ren. Der Bau der neuen Arenen kostete 6,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wurden rund 220 Milliarden US-Dollar in das bisher teuerste Turnier der Fußballgeschichte investiert. Größtenteils finanzierte das Emirat damit Infrastrukturprojekte wie die Metro, den Hamad International Airport und ein Innovationszentrum mit Hotels. All diese Projekte sind Teil der „Qatar National Vision 2030″, ein umfangreicher Entwicklungsplan, den das Emirat im Jahr 2008 gestartet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Al-Khater macht kein Geheimnis daraus, dass es eine Bewerbung für die Olympischen Spiele geben soll. Die acht WM-Stadien sind für diese Überlegungen elementar. Das Khalifa wirkte mit seiner Laufbahn für Fußballspiele eher unpassend, bietet sich als Heimat für olympische Wettbewerbe hingegen ideal an. Kleinere Umbauarbeiten in anderen Austragungsstätten könnten ausreichen, um sie neben dem Olympia-Fußballturnier für Disziplinen wie Reiten und Schießen zu nutzen.

Katars WM-Organisationschef: „Alles ist bereitet für weitere große Events“ Wohl kein anderes Sportevent stand mehr in der Kritik als die Fußball-WM 2022 in Katar. Der Organisationschef Nasser Al-Khater wehrt sich im RND-Gespräch nun nochmals gegen die negativen Stimmen aus der Welt zur mangelnden Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit – und kündigt weitere Großevents im Wüstenstaat an. Jetzt mit Plus-Abo lesen

All das, was im kleinen Nachbarland passiert, haben sich die Herrscher im 185-mal größeren Saudi-Arabien ganz genau angeschaut. Islamwissenschaftler Sebastian Sons vom Forschungszentrum Carpo in Bonn beschäftigt sich intensiv mit der Golfregion. „Was Saudi-Arabien derzeit macht, folgt definitiv dem Vorbild Katars“, sagt Sons. 2011 erwarb der Staatsfonds „Qatar Sports Investment“ den französischen Fußballklub Paris Saint-Germain. Sechs Jahre später stellte PSG mit der 222 Millionen Euro teuren Verpflichtung des brasilianischen Superstars Neymar den noch immer geltenden Transferrekord auf. Mit diesen strategischen Investments sollte der Weg zur seit 2010 feststehenden WM-Austragung bereitet werden.

Katar als Vorbild für den großen Nachbarn Saudi-Arabien

Zur „Soft Power“, also der politischen Machtausübung und speziell dem Einfluss in internationale Beziehungen auf Grundlage kultureller Attraktivität, sieht nicht nur Katar den Sport als geeignetes Mittel. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) nutzt das ebenfalls. „Die Verpflichtung Cristiano Ronaldos (durch den Hauptstadtklub Al Nassr FC aus Riad, d. Red.) und das Engagement bei Newcastle United sind relevante Beispiele“, betont Sons und fügt an: „Damit möchte sich Saudi-Arabien als möglicher WM-Gastgeber positionieren. Man will ähnlich wie Katar beweisen, professionell auftreten und große Turniere ausrichten zu können.“

Jüngst gab es den Zuschlag für die Klub-WM Ende 2023 als nächsten Meilenstein. Zudem finden die asiatischen Winterspiele 2029 dort statt. Ähnlich wie in Katar gibt es auch in Saudi-Arabien eine „Vision 2030″, sie wurde 2016 gestartet. Die Austragung der Fußball-WM in sieben Jahren wäre aus der Perspektive von MBS und der Königsfamilie ein ideales Ziel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportswashing in Saudi-Arabien und Fußball-WM als Ziel

Mit einer WM wolle auch Saudi-Arabien sein Image dank Sportgroßveranstaltungen aufpolieren, meinen Kritiker. „Die Fifa missachtet einmal mehr ihre eigene Menschenrechtspolitik und macht sich mitschuldig an eklatantem Sportswashing“, sagte Stephen Cockburn, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, bereits nach der Vergabe der Klub-WM an den Wüstenstaat.

Saudi-Arabien wird aus vielerlei Gründen ähnlich in die Kritik geraten wie Katar. Gerade erst wurde das Sponsoring der Tourismusbehörde „Visit Saudi“ für die anstehende Frauenfußball-WM zurückgezogen, weil der Gegenwind enorm war. Einen Lerneffekt aus den Vorwürfen gegenüber Nachbar Katar erwartet Sons nur bedingt. „Aus saudischer Perspektive ist es nachvollziehbar, sich anzuschauen, was Katar erfahren hat“, meint er. Der Sport bleibe für Saudi-Arabien ein geeigneter Spielball, um „klar seinen regionalen Führungsanspruch zu behalten“, sagt Sons. Die WM in Katar jedenfalls dürfte erst der Anfang gewesen sein – die Golfstaaten sind längst nicht am Ziel.