Transfers, Trainer, Tabelle: Das ist der neue Neymar-Klub Al-Hilal

Es ist der nächste große Transfer-Coup für die Saudi Pro League und den Klub Al-Hilal: Brasiliens Superstar Neymar wechselt vom französischen Meister Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien - und wird durch die Ablösesumme von kolportierten fast 100 Millionen Euro neuer Rekord-Transfer der saudischen Liga, die in den vergangenen Monaten eine Großoffensive auf dem internationalen Spielermarkt eingeleitet hat. Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr Ende vergangenen Jahres war dabei nur der Anfang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neymars neuer Klub Al-Hilal hat sich jedoch als besonders investitionsfreudig erwiesen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt den neuen Arbeitgeber des schillernden Superstars vor.

Kader und Transfers

Das Aufgebot von Al-Hilal ist eine Mischung aus einheimischen Spielern und rund einem halben Dutzend ausländischen Profis. Ausnahme: Die Torwart-Position. Alle drei Keeper stammen aus Saudi-Arabien, den mit Abstand höchsten Marktwert von ihnen hat der 31 Jahre alte Mohammed Al-Owais (laut transfermarkt.de 550.000 Euro). Für die übrigen Mannschaftsteile stehen kostspielige Neuverpflichtungen aus dem Ausland bereit. Für die Abwehr kam in diesem Sommer Kalidou Koulibaly für 23 Millionen Euro vom FC Chelsea, fürs zentrale Mittelfeld Rúben Neves für 55 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers und Sergej Milinkovic-Savic für 40 Millionen Euro von Lazio Rom, für die Offensive der Brasilianer Malcom für 60 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg und nun Neymar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer

Mit seinem neuen Trainer kann sich Neymar in seiner Muttersprache verständigen: Seit diesem Sommer ist der Portugiese Jorge Jesus verantwortlich bei Al-Hilal. Der 69-Jährige trainierte in seiner Karriere bereits die beiden Lissaboner Topklubs Sporting und Benfica. Al-Hilal betreute er von Juli 2018 bis Januar 2019 schon einmal. Vor seiner Rückkehr in die Wüste hatte er ein einjähriges Intermezzo bei Fenerbahce Istanbul. In der Vita von Jesus stehen unter anderem drei Meistertitel in Portugal (2010, 2014 und 2015) sowie je ein Pokalsieg in Portugal (2014) und in der Türkei (2023).

Titel und Tabelle

Al-Hilal gewann zuletzt 2022 die nationale Meisterschaft in Saudi-Arabien. Insgesamt sicherte sich der Klub den Titel bislang 18 Mal (erstmals 1977). Außerdem stehen unter anderem zehn nationale Pokalsiege (der bislang letzte in diesem Jahr) und zwei Triumphe in der asiatischen Champions League (2019 und 2021) auf dem Briefkopf. In der vergangenen Saison wurde Al-Hilal mit 13 Punkten Rückstand auf Meister Ittihad Club Dritter. Ronaldo-Klub Al-Nassr wurde Vizemeister mit acht Punkten Vorsprung auf Al-Hilal. Zur neuen Saison, die am vergangenen Wochenende begonnen hat, wurde die Saudi Pro League von 16 auf 18 Mannschaften aufgestockt.