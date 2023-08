Breitner ätzt gegen Superstar Neymar: „Eine linke Bazille“

Ex-Nationalspieler Paul Breitner hat Brasiliens Superstar Neymar mit drastischen Worten in Richtung Saudi-Arabien verabschiedet. „Vielen Dank liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt“, sagte Breitner in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Rundfunks. Der Weltmeister von 1974 fügte hinzu, der Offensivkünstler sei „in den letzten zehn Jahren einer der linkesten Fußballer unter der Sonne“ gewesen.

Der 31 Jahre alte Neymar gilt bei vielen Fußballfans wegen seines extrovertierten Auftretens als umstritten, auf dem Platz wird ihm ein Hang zur Theatralik insbesondere nach Foulspielen an ihm nachgesagt. Darauf bezog sich Breitner wohl, als er den jüngst von Paris Saint-Germain zum saudischen Klub Al-Hilal gewechselten Profi als „einen der größten Schauspieler, der nur markiert, nur schauspielert“ und als „eine linke Bazille“ geißelte. „Den brauchen wir nicht mehr ertragen“, fügte Breitner mit Blick auf den europäischen Fußball hinzu.

Neymar war 2017 nach vier Jahren beim FC Barcelona für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Mit den Franzosen wurde er in sechs Jahren unter anderem fünf Mal Meister. Der erhoffte Triumph in der Champions League, den er 2015 mit Barcelona bereits gefeiert hatte, blieb ihm in Frankreich aber versagt. Al-Hilal zahlte für den Brasilianer eine Ablösesumme von etwa 90 Millionen Euro. Neymar unterschrieb in Saudi-Arabien einen Zweijahresvertrag. Medienberichten zufolge soll er pro Saison 100 Millionen Euro an Gehalt kassieren, zudem sollen ihm Annehmlichkeiten wie ein Anwesen mit 25 Schlafzimmern und fünf Angestellten zugesichert worden sein.