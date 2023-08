Saudi Pro League startet: So sehen Sie die Spiele von Ronaldo und Co. live im TV

Alle Augen auf Saudi-Arabien: Nach dem Transfer-Getöse der Top-Teams in diesem Sommer wird es Zeit für die Wahrheit, die bekanntlich auf dem Platz liegt. Mit großer Spannung wird am Freitagabend (20 Uhr) der Auftakt der Saudi Professional League erwartet. Im Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Dschidda treffen die beiden Aufsteiger Al-Ahli und Al-Hazem aufeinander. Das Spiel mit deutscher Beteiligung (Matthias Jaissle ist seit wenigen Wochen neuer Al-Ahli-Coach) gibt es wie viele andere Partien auch in Deutschland zu sehen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), erklärt die Details

Wie kann man die Saudi Professional League live im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Anbieter DAZN hat sich die Deutschland-Rechte an der ersten Liga in Saudi-Arabien gesichert. Der Streamingdienst zeigt die Saudi Pro League in den kommenden beiden Saisons 2023/2024 und 2024/2025. Die Vereinbarung, die das Medienunternehmen mit dem Vermarkter IMG geschlossen hat, umfasst drei Partien pro Spieltag. Darunter wird immer eine Begegnung mit Beteiligung von Al-Nassr, des Klubs der Superstars Cristiano Ronaldo und Sadio Mané, sein. Größtenteils werden die Begegnungen mit englischem Kommentar ausgestrahlt.

Auch der Sportdigital-TV überträgt Spiele der saudi-arabischen Liga dank einer Kooperation mit DAZN auf seinem Kanal Sportdigital Fußball. Bei Sportdigital lief die Liga im vergangenen Halbjahr noch exklusiv.

Wie ist der Modus der Saudi Professional League?

In der Saison 2023/2024 spielen erstmals 18 statt wie zuvor 16 Teams in der Liga. Damit ergibt sich ein Spielsystem wie in der Bundesliga. Wer nach dem 34. Spieltag Tabellenführer ist, ist der Meister der Saison. Die drei Letztplatzierten steigen in die zweite Liga ab. Neben dem Meister qualifiziert sich auch der Tabellenzweite für die Champions League des asiatischen Verbands. Titelverteidiger der Saudi-Liga ist nicht Ronaldo-Klub Al-Nassr, sondern Ittihad Club.

Welche Stars spielen in der Saudi Pro League?

Die Liste wird von Woche zu Woche immer länger. Im vergangenen Winter hatte Cristiano Ronaldo den Auftakt gemacht, im Frühsommer dann stieg der staatliche Public Investment Fund (PIF), der auch hinter der Übernahme von Premier-League-Klub Newcastle United steckt, mit jeweils 75 Prozent bei den Vereinen Ittihad Club, Al-Hilal, Al-Ahli und CR7-Klub Al-Nassr ein.

Seither wechseln immer mehr große Namen des internationalen Fußballs zu den Klubs aus Riad und Jeddah, beispielsweise Weltfußballer Karim Benzema und Weltmeister N‘golo Kanté (beide Ittihad), der serbische Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic sowie der Brasilianer Malcom (Al-Hilal), ManCitys Triplesieger Riyad Mahrez und Ex-Chelsea-Torwart Edouard Mendy (Al-Ahli) sowie der ehemalige Münchner Sadio Mané, der ebenso wie Champions-League-Finalist Marcelo Brozovic Ronaldo bei Al-Nassr zur Hand geht. Die vollständige Liste der Topstars, die künftig in der Saudi Pro League spielen, gibt es hier.

Wie lautet die Kritik an der Saudi Pro League?

Aufgrund der schwierigen Menschenrechtslage in Saudi-Arabien - es gibt keine Pressefreiheit, Frauen sind den Männern juristisch nicht gleichgestellt, auf Homosexualität steht die Todesstrafe - reißt die Kritik an Spielern nicht ab, die sich gegen zum Teil horrende Gehälter saudischen Klubs anschließen. Ganz besonders musste dies Jordan Henderson erfahren.

Jordan Henderson spielt ab sofort in Saudi-Arabien. © Quelle: IMAGO/PA Images

Der Ex-Kapitän des FC Liverpool schloss sich dem nicht vom PIF unterstützen Klub A-Ettifaq um die Reds-Legende Steven Gerrard an, der dort als Trainer fungiert. Henderson gehörte in Großbritannien zu den namhaftesten Unterstützern der LGBTQI+-Gemeinschaft, setzte sich seit vielen Jahren für Gleichstellung von Schwulen, Lesben sowie trans- und intersexuellen Menschen ein. Der Vorwurf: Mit seinem Wechsel in die saudische Liga verrät Henderson nun Werte, die er zuvor selbst über Jahre propagiert hatte. „Ich habe für eine Weile geglaubt, dass seine Unterstützung für die (LGBTIQ+-Community, Anm. d. Red.) echt ist. Dumm von mir“, schrieb etwa der schwule Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. LGBTQI+-Fangruppen kritisierten Henderson ebenfalls.

Allerdings gibt es auch Verständnis für Profis, die nach Saudi-Arabien wechseln. „Man darf von Fußballern keine andere Moral verlangen als im normalen Leben“, sagte Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs auf dem „Rheinischen Bundesliga-Gipfel“ der Rheinischen Post: „Am Ende ist es eine persönliche Entscheidung. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen.“ Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes erklärte, er persönlich würde nie nach Saudi-Arabien wechseln. „Definitiv nicht. Aber ich maße mir nicht an, zu sagen: Wieso macht er das? Im Endeffekt ist es wirklich eine persönliche Entscheidung.“