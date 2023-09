Saudi-Arabien-Wechsel: Henderson versteht Kritik der LGBTIQ*-Community

Er ist bei weitem nicht der einzige Spieler, der für seinen Wechsel in die saudi-arabische Pro-League kritisiert wurde. Dennoch gehört Jordan Henderson zu den am stärksten angegangenen Spielern, die es in diesem Sommer in die Wüste zog. Der Grund: Henderson hatte sich zu Liverpooler Zeiten für LGBTIQ*-Rechte stark gemacht und war mit einer Regenbogen-Kapitänsbinde aufgelaufen. Im Juli wechselte der Engländer dann zu Al-Ettifaq nach Saudi-Arabien, wo Mitgliedern der LGBTIQ*-Community drakonische Strafen bis hin zum Tod drohen. Im Interview mit The Athletic begründet Henderson seine Entscheidung für den Wechsel und zeigt Verständnis für die Debatten um einen etwaigen Verrat seiner Werte.

„Ich kann die Frustration verstehen. Ich kann die Wut verstehen. Es war nie meine Absicht, jemanden zu verletzen.“, sagte der 33-Jährige. Henderson hatte die LGBTIQ*-Community in den vergangenen zwei Jahren öffentlich unterstützt, indem er beim FC Liverpool die Kapitänsbinde in Regenbogen-Farben trug und sich gegen Homophobie und andere Diskriminierungen aussprach. In Saudi-Arabien steht die LGBTIQ*-Community unter strenger Beobachtung und wird nicht geduldet. Eigentlich ein Widerspruch zu den von Henderson vertretenen Werten.

„Wenn ich nicht dorthin gewechselt wäre, hätte ich das Gefühl gehabt, dass man nur weiter den Kopf in den Sand steckt und andere Kulturen und Länder aus der Ferne kritisiert, aber dann wird nichts passieren“, sagte der Mittelfeld-Routinier. Versprechen, dass es ihm gelingen werde, Verbesserungen anzustoßen, kann Henderson zwar nicht, aber seine Werte und Überzeugungen habe er nicht über Bord geworfen: „Ich bin der festen Überzeugung, dass es etwas Positives ist, wenn ich in Saudi-Arabien spiele.“

Henderson äußert sich zu Regenbogen-Binde

Al-Ettifaq habe bisher noch keine Vorschriften bezüglich der Art und Weise, wie sich Henderson in den Medien äußern müsse, gemacht. Trotzdem hatte der neue Verein des 77-maligen englischen Nationalspielers die Regenbogen-Binde in dem Video, in dem der Brite als Zugang vorgestellt wurde, unkenntlich gemacht. Auf die Frage, ob Henderson die schon während der WM in Katar viel diskutierte Regenbogen-Kapitänsbinde auch in Zukunft tragen würde, sagte er: „Ich würde das nicht ausschließen. Aber gleichzeitig würde ich die Religion und Kultur in Saudi-Arabien nicht missachten. Wenn wir alle sagen, dass jeder so sein kann, wie er will, und dass alle dazugehören, dann müssen wir das respektieren. Wir müssen jeden respektieren. Und wenn ich damit die Religion nicht respektiere, dann werde ich das auch nicht tun.“

Auch zu den sportlichen Gründen seines Wechsels in die Wüste äußerte sich der Mittelfeldspieler. Nach einem Gespräch mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp habe er gewusst, dass er „in der kommenden Saison nicht mehr so oft spielen werde “. Gerade mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 wollte Henderson aber garantierte Spielzeit und entschied sich deshalb für einen Transfer, an den er bestimmte Bedingungen stellte: „Es musste etwas sein, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich etwas beitragen und etwas Neues ausprobieren könnte, eine neue Herausforderung.“

Henderson will bei Al-Ettifaq „etwas aufbauen“

Diese Parameter fand Henderson bei Al-Ettifaq in der saudi-arabischen Pro-League, wo er von seinem ehemaligen Mitspieler und Liverpool-Legende Steven Gerrard trainiert wird. „Steven und ich wollen die nächsten Jahre hier etwas aufbauen, etwas, das hier ist, um zu bleiben und eine der besten Ligen der Welt wird.“ Dass Henderson bei diesem „Aufbau“ fürstlich entlohnt wird, ist kein Geheimnis. „Wenn man wechselt, muss auch das Geschäftliche stimmen. Man muss finanziell abgesichert sein, man muss sich gewollt fühlen, man muss sich wertgeschätzt fühlen. Und Geld ist ein Teil davon. Aber das war nicht der einzige Grund.“