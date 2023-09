Streich nach Freiburg-Klatsche angefressen: „Nach Hause, uns eingraben“

Für den SC Freiburg setzte es am Samstagnachmittag die erste Bundesliga-Pleite der neuen Saison. Und was für eine: Im Baden-Württemberg-Duell mit dem VfB Stuttgart lieferten die Breisgauer eine schwache Vorstellung und kassierten eine herbe 0:5-Schlappe. Freiburg-Trainer Christian Streich war im Anschluss merklich geknickt. Der VfB sei „in allen Belangen überlegen“ gewesen, sagte der Coach des Bundesligisten: „Wir konnten da nicht dagegenhalten am heutigen Tag.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den SC war die Niederlage der erste herbe Dämpfer in der noch jungen Saison - und womöglich auch ein Warnschuss. „Seit vielen, vielen Monaten geht alles nur den Berg hoch, nur den Berg hoch, nur den Berg hoch“, erklärte Streich. „Wir müssen schon wissen, wer wir sind.“

Wenn erzählt werde, die Freiburger seien eine Spitzenmannschaft, lache er sich kaputt. „Wir sind keine Spitzenmannschaft“, sagte der 58-Jährige. „Wenn wir alles abarbeiten, können wir ein gutes Spiel machen. Wenn es ein bisschen weniger ist, verlieren wir 5:0 in Stuttgart. Das ist die Realität. Mit der können wir uns jetzt wieder auseinandersetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streich ärgert sich über „Gipfel der Nichtkommunikation“

Die anstehende Länderspielpause kommt Streich daher ungelegen. Eigentlich müssten die Breisgauer „nach Hause, uns eingraben, alles schonungslos aufarbeiten und hart trainieren“, sagte Streich. Das gehe wegen der Länderspielpause nun eben nur mit einem Teil seiner Spieler.

Vor allem in der ersten Halbzeit in Stuttgart hatte der SC extrem schwach verteidigt, was auch Streich bemängelte. Das dritte Gegentor sei „der Gipfel der Nichtkommunikation“ gewesen, sagte er. „Der VfB macht einen Abstoß und spielt ganz einfach. Es hat ausgesehen wie ein zehn gegen null – ohne Gegenspieler.“ Chris Führich (8./62. Minute), Serhou Guirassy (17./19.) und Enzo Millot (75.) hatten die fünf Treffer für die starken Stuttgarter erzielt.