SC Freiburg gegen den FC Augsburg live im TV und Online-Stream sehen

Während der SC Freiburg in der Europa League nach einem 3:2-Sieg gegen Olympiakos Piräus auf Kurs ist, hakt es in der Bundesliga noch etwas. Nach fünf Spielen stehen die Breisgauer erst bei zwei Siegen - von den letzten drei Partien konnte man keines gewinnen. Das soll sich am Sonntag (17.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) gegen den FC Augsburg ändern. Auch gegen die Fuggerstädter muss Christian Streich auf Nicolas Höfler verzichten, da dieser nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Dortmund (2:4) weiter gesperrt ist.

Auch die Augsburger strotzen nicht vor Selbstvertrauen. Dem Team von Enrico Maaßen gelang bisher sogar nur ein Sieg, allerdings am vergangenen Spieltag gegen Mainz 05 (2:1). Gut möglich, dass der Dreier beim FCA für Aufwind sorgt. Mit einem erneuten Erfolg könnte man sogar in die obere Tabellenhälfte rutschen.

Wie sehe ich das Spiel SC Freiburg gegen den FC Augsburg live im TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg wird von DAZN live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Daniel Herzog. Jan Platte wird das Spiel zusammen mit Experte Tim Borowski kommentieren.

Wird SC Freiburg gegen den FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Partie zwischen Freiburg und Augsburg und ist nicht kostenfrei empfangbar.

Kann ich das Spiel zwischen Freiburg und Augsburg im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg live. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für SC Freiburg gegen den FC Augsburg?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel zwischen Freiburg und Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel des SC Freiburg gegen Augsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 17.30 Uhr zu sehen.