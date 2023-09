Süle rotiert raus

BVB-Aufstellung in Freiburg fix: Terzic setzt auf Ryerson und Hummels – Füllkrug auf der Bank

BVB-Trainer Terzic will in Freiburg den Befreiungsschlag.

Borussia Dortmund steht am Samstagnachmittag beim SC Freiburg nach zwei Remis in Folge mächtig unter Druck. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, braucht das Team von Trainer Edin Terzic dringend einen Sieg. Folgende Aufstellung schickt der BVB-Coach im Breisgau ins Rennen.