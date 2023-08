﻿Trotz erneuter Europapokal-Teilnahme: Der SC Freiburg bevorzugt die ruhigen Töne

In der zweiten Saison hintereinander in der Europa League an den Start zu gehen ist für den SC Freiburg eine Premiere. Der Bundesligist hat damit Vereinsgeschichte geschrieben. Die prägt seit nunmehr elfeinhalb Jahren der in den Rang des Kulttrainers erhobene Christian Streich. Der 58-Jährige, in dessen Ära sich die Freiburger der erweiterten Spitzengruppe der Liga genähert haben, kennt die gestiegene Erwartungshaltung, die er auch bei sich selbst bemerke. Streich sagt aber: „Wir können niemandem versprechen, dass wir nächstes Jahr annähernd so erfolgreich sind wie dieses Jahr. Egal, was wir machen.“

Doch: In der abgelaufenen Spielzeit gab es, verglichen mit der Saison davor, noch eine Steigerung. Mit 59 Punkten (vier mehr als 2021/2022) stand Streichs Elf vor Bayer Leverkusen und hinter Union Berlin auf Platz fünf, schloss damit einen Rang besser ab als im Vorjahr. „Es ist die Belohnung jahrelanger akribischer Arbeit“, sagt der ehemalige Freiburger Profi Daniel Schwaab dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Den Traum von der Champions League, den sich die „Eisernen“ aus der Hauptstadt erfüllten, verpassten die Breisgauer indes zum zweiten Mal am letzten Spieltag.

2022 verpasste Freiburg Pokalsieg nur knapp

Die Ansprüche im Profifußball orientieren sich zwangsläufig an den Erfolgen der Vergangenheit. Das Erreichen der Königsklasse kann angesichts der Konkurrenz aber weiter kein realistisches Ziel sein. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Leverkusen sind gerade wirtschaftlich außer Reichweite, hinzu kommen mindestens noch Union und Eintracht Frankfurt als direkte Rivalen. „Die Gefahr ist, dass ein gewisses Anspruchsdenken entsteht und die Mannschaft die Erwartungshaltung nicht jede Saison erfüllen kann“, sagt auch Schwaab, der beim SCF ausgebildet wurde und von 2006 bis 2009 bei den Profis spielte.

Selbst ein Titel war einmal zum Greifen nah: 2022 ging das DFB-Pokal-Endspiel gegen RB Leipzig erst im Elfmeterschießen verloren. Vergangene Saison bremsten die Sachsen die Freiburger im Halbfinale aus. In der Europa League schaffte es der aufstrebende Klub aus Baden-Württemberg ins Achtelfinale, schied dort nach Highlightspielen gegen Juventus Turin aus.

Hoffnungen auf U21-Torwart Atubolu

Der Kader für die kommende Saison ist an entscheidenden Stellen verändert. Stammtorwart Mark Flekken wechselte für 13 Millionen Euro zum FC Brentford. Seine Nachfolge soll ein Eigengewächs antreten: Noah Atubolu. Der Schlussmann hütete im Sommer bei der U21-EM das Tor und gilt als eines der größten deutschen Torhütertalente. Zuletzt spielte der 21-Jährige für die Zweitvertretung in der 3. Liga. „Der Weg in die Bundesliga ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von Noah“, sagt Thomas Stamm, Trainer von Atubolu bei Freiburg II, dem RND.

Kultjoker Nils Petersen reißt nach seinem Karriereende in Freiburg ein Loch – als Identitätsfigur und Rekordjoker der Liga (34 Tore nach Einwechslung). Streich sagte: „Menschlich und sportlich ist das ein Verlust für uns.“ Offensiv muss Streichs Team den Abgang von Woo-yeong Jeong (Stuttgart) auffangen. Stürmer Junior Adamu (RB Salzburg) soll diese Lücke schnell schließen. Ritsu Doan, Vincenzo Grifo, Michael Gregoritsch und Lucas Höler geben dem SCF-Trainer zudem viele Möglichkeiten.

Defensiv steht das Gebilde um die beiden Nationalspieler Matthias Ginter und Christian Günther ohnehin. Große Transfers werden in Freiburg wie gewohnt ausbleiben – stattdessen setzt Kultcoach Streich weiter auf Talente und viel Demut.