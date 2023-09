Ex-Star Petersen warnt Freiburg: Das wäre ein „Wunder“

6. Bundesliga-Spieltag

TSG Hoffenheim gegen BVB live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Stream: So seht ihr das Bundesliga-Spiel am Freitagabend zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Der BVB will die Flaute überwinden, Hoffenheim tritt in Top-Form an.