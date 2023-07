U21-Nationalkeeper Atubolu verlängert beim SC Freiburg

Eigengewächs Noah Atubolu bleibt dem SC Freiburg erhalten. Die Breisgauer verkündeten am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung des deutschen U21-Nationaltorhüters. Über die Inhalte des neuen Arbeitspapiers machte der Klub keine Angaben. „Ich bin Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt. Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen. Ich habe Lust auf mehr“, so Atubolu, der bereits ab der U14 sämtliche Jugendmannschaften des Sport-Clubs durchlief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatte er bei der U21-EM in sämtlichen Turnierspielen das Tor der DFB-Auswahl gehütet, war mit seiner Mannschaft allerdings bereits in der Gruppenphase gescheitert. Sein Debüt für die Profis des SCF gab er in der vergangenen Spielzeit im DFB-Pokal gegen Zweitligist FC St. Pauli (2:1 n.V.). Zudem kam er in der zurückliegenden Saison auf einen weiteren Pokal- sowie einen Europa-League-Einsatz für das erste Team der Breisgauer. In die kommende Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken zum englischen Klub FC Brentford aber als Nummer eins des Bundesliga-Teams gehen.

Die Verlängerung der Zusammenarbeit wertet Freiburg-Sportdirektor Klemens Hartenbach positiv. „Noah hat sich Schritt für Schritt an diesen Punkt herangearbeitet, um die nächste Stufe zu nehmen. Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen sind vorhanden. Ein bisschen Glück braucht es jetzt auch“, wird Hartenbach in der Vereinsmitteilung zitiert: „Noah wird jetzt alle Facetten des Geschäfts durchleben – wie andere vor ihm auch. Wir werden da sein, wenn er Unterstützung braucht. Es ist eine große Freude diesen Weg, der in der U14 der Freiburger Fußballschule begonnen hat, weiter mitgestalten zu können.“