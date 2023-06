Zweitligist forciert offenbar Transfer von Ex-Nationalspieler Max Kruse

Spielt Max Kruse in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga? Offenbar möchte der SC Paderborn den einstigen Nationalspieler nach Ostwestfalen locken. Laut Sky wolle der Zweitligist den seit über mehr als einem halben Jahr vertragslosen Offensivspieler unter Vertrag nehmen. Es gebe nur noch „letzte Details“ zu klären.

Der 35-Jährige betonte in den vergangenen Monaten immer wieder, dass er seine seine Karriere gerne fortsetzen würde. „Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück“, hatte der Angreifer in einem Zeit-Interview Ende April gesagt. „Ich würde einfach ungern so abtreten, dass jemand anderes über den Zeitpunkt entscheidet.“

Weil ihm Trainer Niko Kovac beim VfL mangelndes Engagement und fehlende sportliche Impulse vorwarf, wurde Kruse im vorigen September zunächst aus dem Kader gestrichen. Ende November erfolgte dann die Vertragsauflösung mit dem langjährigen Bundesliga-Stürmer von Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg. Geht´s jetzt in Ostwestfalen weiter? Kruse betonte bereits, dass er sich ein Engagement bei einem Zweitligisten vorstellen könne.