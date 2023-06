Schachhoffnung Dinara Wagner: „Ich liebe die Schönheit des Spiels“

Frau Wagner, Ende Mai haben Sie auf Zypern als Außenseiterin beim letzten von vier Turnieren der Women’s-Grand-Prix-Serie einen spektakulären Überraschungssieg gefeiert. Seitdem hat die Schachwelt Sie auf dem Zettel. Wie hat dieser Erfolg Ihr Leben verändert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war ein Riesenschritt in meiner Karriere, und natürlich macht mich das glücklich. Ich werde seitdem viel stärker wahrgenommen, auch außerhalb der Schachwelt. Der Sieg hat mir selbst gezeigt, dass ich im Schach mehr erreichen kann. Mein Fokus verändert sich. Ich habe bisher etwa die Hälfte meiner Zeit in mein Studium gesteckt – jetzt strebe ich erst mal eine professionelle Schachkarriere an.

Sie stehen jetzt auf Rang 28 der Weltrangliste, die bestplatzierte Deutsche Elisabeth Pähtz steht aktuell auf Platz 17. Und sie sagt: „Dinara wird spätestens im nächsten Jahr die deutsche Nummer eins sein.“ Was denken Sie darüber?

(lacht) So eine Aussage setzt mich natürlich ein bisschen unter Druck. Wichtiger als solche konkreten Ziele ist es, dass Elisabeth und ich uns gegenseitig vorantreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie tragen jetzt den Titel Großmeisterin der Frauen. Bei den gerade laufenden Dortmunder Schachtagen können Sie dem allgemeinen Großmeistertitel näherkommen, den weltweit erst 40 Frauen tragen. Wie realistisch ist das?

In Dortmund könnte ich eine weitere Grand-Master-Norm erreichen. Insgesamt brauche ich drei davon, um Grand Master zu werden. Außerdem brauche ich einen Elo-Score von mehr als 2500 Punkten. Das ist das Schachwertungssystem, das unsere Spielstärke beschreibt. Aktuell liege ich bei 2444 Punkten. Es ist noch eine lange Reise.

Gibt es so etwas wie eine Tagesform im Schach? Kommt es vor, dass Sie denken: „Ey, Gehirn, was ist denn heute los?“

Ja, das kommt vor. Man hat sich bestens vorbereitet, ist körperlich fit, und denkt: Das wird das beste Turnier aller Zeiten! Und dann bist du einfach in schlechter Verfassung und weißt gar nicht genau, warum. Körperliche Fitness ist auch im Schach sehr hilfreich, um fokussiert bleiben zu können. Manche Kollegen boxen, schwimmen oder spielen Fußball. Spezielle Workouts mache ich aber nicht.

Ihre Biografie ist außergewöhnlich: Sie stammen aus Kalmückien in Südrussland, studierten dann Wirtschaft in Moskau, wurden dreimal russische Jugendmeisterin und spielten bei internationalen Turnieren unter russischer Flagge. 2021 zogen Sie dann aber von Russland nach Heidelberg. Wie kam es dazu?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe 2019 bei einem Turnier in Riga meinen Schachkollegen Dennis Wagner kennengelernt. Wir wurden ein Paar und wollten natürlich zusammenleben, die Frage war nur: Wo? Also bin ich im Oktober 2021 aus Russland nach Deutschland gezogen, um in Heidelberg mein Wirtschaftsstudium fortzusetzen. Und im Dezember haben wir dann geheiratet.

Die Bürokratie war schon ein bisschen schockierend. Jede Mange Papierkram. Inzwischen bin ich an diese Dinge gewöhnt, zum Beispiel auch an die Tatsache, dass man hier abends nur Brot isst. Dinara Wagner, Schachspielerin, über ihre Eindrücke nach dem Umzug aus Russland nach Deutschland

Von Kalmückien nach Heidelberg – was hat Sie am Leben in Deutschland irritiert?

Die Bürokratie war schon ein bisschen schockierend. Jede Mange Papierkram. Inzwischen bin ich an diese Dinge gewöhnt, zum Beispiel auch an die Tatsache, dass man hier abends nur Brot isst. In meiner Heimat ist Brot nur die Beilage, zum Beispiel zur Suppe. Das „Abendbrot“ war neu für mich.

Streben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft an?

Ich glaube, das dauert noch. Ich leben ja gerade erst knapp zwei Jahre in Deutschland. Bisher habe ich das noch nicht beantragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Heidelberg studieren Sie Volkswirtschaft, darunter auch Verhaltensökonomie. Das klingt, als könnte es auch beim Schachspiel helfen. Gibt es Parallelen?

Ich denke schon. Wenn es zum Beispiel darum geht, schnell Entscheidungen zu treffen oder unter Druck zu arbeiten. Beim Schach spielst du auch immer gegen die Uhr.

Seit 2022 spielen Sie nicht mehr für den russischen Schachverband, sondern für den Deutschen Schachbund. Wann kam der Entschluss?

Dennis und ich haben schon Ende 2021 darüber nachgedacht, also vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Zu Jahresbeginn haben wir den Wechsel beantragt, das dauerte dann bis Mai.

Für den Deutschen Schachbund müssen Sie doch so etwas wie ein Sechser im Lotto sein! Ich hoffe, man gibt Ihnen das angemessen zu verstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

(lacht) Sie haben mich sehr herzlich willkommen geheißen, sowohl die Teamkameraden als auch die Funktionäre. Es fühlt sich für mich sehr gut an, hier so wertgeschätzt zu werden.

Es ist einfach so schlimm, dass mein Heimatland so etwas tut. Jeder Krieg ist schrecklich, aber wenn deine Heimat sich so verhält, ist das sehr schmerzhaft. Ich habe Freunde in der Ukraine, auch Schachspieler. Dieser Krieg ist so falsch und grauenhaft. Dinara Wagner, Schachspielerin, über den Krieg ihrer russischen Heimat gegen die Ukraine

Sie haben sich im Krieg gegen die Ukraine klar gegen die russische Führung positioniert. Birgt das nicht Gefahren?

Ich weiß es nicht. Ich war seit Kriegsausbruch nicht wieder in Russland. Und ich werde auch nicht nach Russland reisen, bis der Krieg zu Ende ist.

Sie sagen, für Sie wäre es keine Option mehr, für Russland zu spielen. Gab es einen Moment, der Ihnen klarmachte: Bis hierher und nicht weiter?

Das war der Krieg. Selbst wenn ich noch länger in Russland geblieben wäre, hätte ich den Wechsel vollzogen. Es ist einfach so schlimm, dass mein Heimatland so etwas tut. Jeder Krieg ist schrecklich, aber wenn deine Heimat sich so verhält, ist das sehr schmerzhaft. Ich habe Freunde in der Ukraine, auch Schachspieler. Dieser Krieg ist so falsch und grauenhaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin am gefährlichsten, wenn sich das Spiel beschleunigt“: Dinara Wagner hoch konzentriert bei einem Schachturnier. © Quelle: A. Kontokanis / Creative Commons / Wiki

Ein Blick zurück: In welchem Alter begannen Sie mit dem Schachspielen?

Mit ungefähr sechs Jahren. Mein Großvater hat mir die Regeln beigebracht, und ich war sehr schnell fasziniert. Ich hatte zuvor schon von meiner Großmutter Durak gelernt, ein traditionelles russisches Kartenspiel. Da spürte ich schon, dass ich mir Spielzüge gut merken kann. Bei manchen Kindern macht es einfach „Klick“, und es passt. Ich liebe die Komplexität und Schönheit des Spiels. Als kleines Mädchen habe ich alle Leute immer als Erstes gefragt, ob sie bitte mit mir Schach spielen (lacht). Irgendwann muss das auch genervt haben. Ich habe die dann auch bald alle besiegt, auch meinen Großvater. Daraufhin meldeten sie mich beim Schachclub an.

Als kleines Mädchen habe ich alle Leute immer als Erstes gefragt, ob sie bitte mit mir Schach spielen. Irgendwann muss das auch genervt haben. Ich habe die dann auch bald alle besiegt. Dinara Wagner, Schachspielerin

Wie viel Zeit investieren Sie im Alltag in den Sport?

Vor großen Turnieren beschäftige ich mich mindestens drei Stunden täglich mit Schach, gucke Spiele meiner Gegner, vollziehe frühere Spiele nach, sehe nach, ob die irgendwelche neuen Strategien verwendet haben. Ich spiele auch mit Dennis oder online.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer ist der bessere Spieler – Sie oder Dennis?

Dennis. Sein Elo-Ranking ist höher als meins. Aber so langsam schließe ich auf. Wir motivieren uns stark gegenseitig und tauschen uns aus. Das ist besser, als allein vor dem Computer oder einem Buch zu sitzen. Er hilft mir sehr.

Aber er ist nicht Ihr Trainer?

Nein, das nicht. Da gibt es noch jemanden, aber den Coach hält man in der Schachwelt meist geheim. Das ist üblich. Es würde zu viel verraten, wenn die Gegner wüssten, wer mich trainiert. Natürlich haben manche eine Ahnung, aber es ist ein Geheimnis. Wir arbeiten meist online.

Sie wollten 2022 eigentlich nur ein Schachjahr einlegen und dann zum Studium zurückkehren. Aber nun ist eine Karriere als Schachprofi denkbar. Was jetzt?

Ich will mein Studium auf jeden Fall abschließen, aber jetzt arbeite ich erst mal vorrangig an einer Schachkarriere. Ich finde es sehr gut, zweigleisig fahren zu können. Mal sehen, wie sich die Schachsache entwickelt. Ich will Grand Master werden. Das ist das Ziel. Und ich wäre gern in den Top 10 oder Top 20 in der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was für ein Spielertyp sind Sie? Eher offensiv? Oder vorsichtig?

Jeder sagt, ich sei eine dynamische Spielerin. Ich bin am gefährlichsten, wenn sich das Spiel beschleunigt, wenn die Sache Fahrt aufnimmt.

Einfach alles daran ist großartig. Natürlich ist manches übertrieben, aber das ist okay. Ich finde es gut, dass es eine Geschichte über eine starke Frau ist, die es an die Spitze schafft. Und plötzlich interessierten sich so viele Menschen auf der Welt für Schach. Dinara Wagner, Schachspielerin, über die Netflixserie „Das Damengambit“

Das Schachspiel erlebt seit einigen Jahren einen ungeheuren Boom, auch durch die Netflixserie „Das Damengambit“. Hat Ihnen die Serie gefallen?

Wir haben sie zu zweit gesehen und lieben sie. Einfach alles daran ist großartig. Natürlich ist manches übertrieben, aber das ist okay. Ich finde es gut, dass es eine Geschichte über eine starke Frau ist, die es an die Spitze schafft. Und plötzlich interessierten sich so viele Menschen auf der Welt für Schach.

Das heißt aber, Sie sehen in Ihrer Gedankenwelt keine virtuellen Traumschachfiguren an der Zimmerdecke wie Beth Harmon in der Serie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

(lacht) Nein, so weit geht es bei mir nicht.

„Wir motivieren uns stark gegenseitig und tauschen uns aus“: Dennis und Dinara Wagner vor der Kulisse von Heidelberg. Beide sind Weltklasse-Schachspieler. © Quelle: Privat

Im Deutschen Schachbund gibt es 89.400 Mitglieder, darunter sind knapp 8300 Frauen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass es im Schachsport noch immer zehnmal so viele Männer gibt wie Frauen?

Schach gilt noch immer als Männersport. Das liegt auch daran, dass Frauen weniger finanzielle Unterstützung haben, wenn sie Profi werden wollen. Es gibt weniger große Frauenturniere, und die Preisgelder sind viel niedriger.

Welche Rolle spielt Machismus? Sie haben mal gesagt: „Sexismus, dumme Sprüche und Anmachen gibt es auch bei uns.“ Wie groß ist das Problem?

Der Weltschachverband FIDE hat gerade einen früheren Spieler aus Weißrussland als Schachkommentator geschasst, weil er sexistische Kommentare abgegeben hat. Ich selbst habe noch nicht viele dumme Sprüche erlebt, bei denen ich mich unwohl fühlte. Aber natürlich kommt es vor – genauso wie leider auch außerhalb der Schachwelt. Ich kenne viele Frauen, die das am eigenen Leib erfahren haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich selbst habe noch nicht viele dumme Sprüche erlebt, bei denen ich mich unwohl fühlte. Aber natürlich kommt es vor – genauso wie leider auch außerhalb der Schachwelt. Ich kenne viele Frauen, die das am eigenen Leib erfahren haben. Dinara Wagner, Schachspielerin, über Sexismus im Schachsport

FIDE-Präsident Arkady Dworkowitsch hat gesagt: „Ich bin optimistisch, dass auch bei den Frauen eine schillernde Persönlichkeit heranwachsen wird, so wie bei den Männern beispielsweise ein Magnus Carlsen.“ Könnten Sie diese Persönlichkeit werden?

Dafür müsste man schon Weltmeisterin werden oder eine erfolgreiche Streamerin. Es geht sehr um die öffentliche Wahrnehmung. Hikaru Nakamura zum Beispiel, die zweite Ikone bei den Männern, ist Zweiter der Weltrangliste, aber vor allem ein Streamer mit sehr großer Reichweite. Ich bin zwar auch bei Instagram, aber sonst in dieser Hinsicht noch nicht sehr aktiv.

Dworkowitsch ist als Ex-Berater des russischen Expräsidenten Medwedew eine umstrittene Figur. Können Sie verstehen, dass manche im Schachzirkus sagen, er sei „eine Schachfigur des Kreml“?

Das ist schwer zu sagen. Er sagt, er handle stets im Interesse der gesamten Schachwelt. Und was den Sport angeht, macht er einen guten Job, finde ich. Es gibt weiterhin viel Kritik an der FIDE, aber im Vergleich zu früheren Zeiten ist die Arbeit des Verbandes besser geworden.

Wo sehen Sie sich in einem Jahr? Wann wären Sie glücklich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin eigentlich schon heute sehr glücklich. Mein größter Wunsch wäre, dass der Krieg endet. Zweitens wäre ich dann gerne in den Top 20 bei den Frauen. Und es wäre schön, bis dahin einen Sponsoren gefunden zu haben. Leider fehlt den Frauen auch da die Unterstützung. Keine einzige deutsche Spielerin hat einen Sponsoren.

Das könnte sich schon bald ändern. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.

Zur Person Dinara Wagner wurde 1999 als Dinara Mergenowna Dordschijewa in Elista geboren, der Hauptstadt der Teilrepublik Kalmückien im südlichen Teil des europäischen Russlands. Bis 2022 spielte sie für den russischen Schachverband. Seit 2020 trägt sie den Titel einer Großmeisterin der Frauen. Im Dezember 2021 heiratete sie den deutschen Schachspieler Dennis Wagner und zog nach Heidelberg um. Dort absolviert sie den Masterstudiengang Economics. Sie startet seit 2022 für den Deutschen Schachverband. Derzeit steht sie auf Platz 28 der Frauen-Weltrangliste im Schach (mit einem Elo-Score von 2447). Ende Mai gewann Dinara Wagner überraschend das vierte und letzte Turnier der Women‘s-Grand-Prix-Serie auf Zypern und erlangte mit einem Elo-Wert von 2601 während des Turniers sogar eine Großmeisternorm. Nach insgesamt drei Normen wäre trüge sie den höchsten Ehrentitel im Schach (Großmeisterin), den zuvor erst 40 Frauen weltweit erlangt haben. Bei den aktuell laufenden Dortmunder Schachtagen hat sie die Chance auf eine weitere GM-Norm.