Offiziell: Harit verlässt Schalke endgültig Richtung Marseille

Amine Harit steht nach zwei einjährigen Leihen zu Olympique Marseille offiziell nicht mehr bei Schalke 04 unter Vertrag. Am Samstagmittag verkündete OM, dass man den Marokkaner fest verpflichtet hat. Schalke hatte den Wechsel bereits einige Stunden zuvor bekanntgegeben. In der Schalker Pressemitteilung hieß es, dass „die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht“ gegriffen habe und die „vertraglich fixierten Voraussetzungen“ erfüllt worden sind. Die Ablösesumme soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen.

Berichten zufolge musste OM dafür in der abgelaufenen Saison mindestens Platz zehn belegen und Harit 15 Pflichtspiele für den Klub absolvieren. Marseille belegte am Ende den dritten Rang und der Mittelfeldspieler kam auf insgesamt 16 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen). Sein letztes Spiel bestritt Harit Mitte November, anschließend fiel er aufgrund einer Kreuzbandverletzung mehrere Monate aus. „Wir sind froh, dass nun auch offiziell alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind. Wir wünschen Amine für seine Zukunft in Frankreich – sowohl sportlich wie privat – alles Gute und viel Erfolg“, ließ sich Schalke-Sportdirektor André Hechelmann in der Mittelung zitieren.

Harit war im Juli 2017 vom FC Nantes zu Schalke gewechselt. Gleich in seiner ersten Spielzeit gewann er mit S04 die deutsche Vizemeisterschaft und wurde zum „Rookie of the Year“ gewählt. Insgesamt lief Harit 102-mal in der Bundesliga auf, war dabei an 30 Toren direkt beteiligt. Dazu kommen fünf Champions-League- und 12 DFB-Pokal-Partien.