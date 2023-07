„Voller Überzeugung“: Tempelmann-Wechsel zu Schalke offiziell

Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Lino Tempelmann bestätigt. Der 24-Jährige hat laut Klub-Mitteilung am Freitagmorgen einen Dreijahresvertrag unterschrieben und werde noch am selben Tag erstmals mit seinem neuen Team trainieren. Der Mittelfeldmann, der zuletzt zwei Jahre als Leihspieler für den 1. FC Nürnberg aktiv war, wechselt vom SC Freiburg zu den Gelsenkirchenern.

Schalke-Trainer Thomas Reis freut sich auf seinen neuen Spieler: „Ich habe einige Spiele von Lino in Erinnerung, unter anderem das Testspiel im Wintertrainingslager in Belek. Lino bringt ein sehr gutes athletisches Profil mit, ist dabei technisch stark und ballsicher in engen Räumen. Dazu verfügt er über ein gutes Gespür im Umschaltverhalten, was für unser Spiel sehr wichtig sein wird“, so der 49-Jährige.

Tempelmann, dessen Ankunft dem Vernehmen nach auch den nahenden Abschied von Rodrigo Zalazar zum SC Braga beschleunigen dürfte, hat sich „voller Überzeugung für Schalke 04 entschieden. Bereits nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich den Weg, den sie mir aufgezeigt haben, mitgehen will.“

