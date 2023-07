Mit sofortiger Wirkung: Schalke-Kapitän gibt Amt auf

Nach 50-Millionen-Transfer

Rekordverkäufe des FC Bayern: Hernández führt Ranking vor Lewandowski an

Der FC Bayern hat eine vereinsinterne Bestmarke auf dem Transfermarkt aufgestellt. Durch den Verkauf von Lucas Hernández an Paris Saint-Germain führt ein neuer Spieler das Klub-Ranking der Rekordabgänge an. Robert Lewandowski steht damit nicht mehr an Position eins. Das waren die teuersten Verkäufe der Münchner.