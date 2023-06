Neuaufbau nach Abstieg: Schalke bestätigt zwei weitere Abgänge

Der FC Schalke 04 räumt nach dem erneuten Abstieg aus der Bundesliga weiter auf. Nachdem der Revierklub vergangene Woche den Abschied von acht Spielern bekanntgab, vermeldeten die Gelsenkirchener am Dienstag mit Jordan Larsson und Kerim Calhanoglu zwei weitere Abgänge. Beide Spieler waren zuletzt bereits verliehen und verlassen den Klub im Sommer nun dauerhaft.

Mit Calhanoglu gibt es in der kommenden Spielzeit ein Wiedersehen in der zweiten Liga. Der 20-Jährige unterschreibt bei der SpVgg Greuther Fürth einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr, wie die Fürther am Dienstag mitteilten. „Ich weiß, dass Fürth darauf spezialisiert ist, junge Spieler weiterzuentwickeln, und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind. Ich glaube, die Voraussetzungen hier sind top, und ich freue mich schon, wenn es kommende Woche losgeht“, erklärte Calhanoglu seinen Wechsel.

Der gebürtige Mannheimer kann sowohl als Linksverteidiger als auch als linker Schienenspieler agieren. In der vergangenen Rückrunde war Calhanoglu an den SV Sandhausen ausgeliehen und kam zu neun Pflichtspieleinsätzen. Für Schalkes erste Mannschaft spielte er insgesamt 18 Mal. „Kerim hat einen ausgeprägten Offensivdrang, bearbeitet die Außenbahn mit einem sehr guten Tempo und hat einen starken linken Fuß für Flanken und Standards“, sagte Fürth-Trainer Alex Zorniger.

Jordan Larsson wechselt fest von Schalke nach Kopenhagen

Angreifer Larsson bleibt derweil beim FC Kopenhagen, dem Klub, für den er bereits seit Januar auf Leihbasis spielte. Der 25 Jahre alte Sohn des früheren schwedischen Stürmerstars Henrik Larsson feierte mit dem Klub gerade erst die dänische Meisterschaft. Larsson war im vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen gekommen, hatte sich aber nicht durchsetzen können und spielte bis zum Winter-Transferfenster nur elfmal für die Königsblauen.

Dem Vernehmen nach erhält Schalke für den Schweden eine Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich. „Die Einigung ist wirtschaftlich sehr attraktiv für uns, was Transfersumme und Gehaltseinsparungen betrifft“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann.