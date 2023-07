Premiere schon gegen den HSV: Schalke 04 findet neuen Trikotsponsor

In den Testspielen liefen die Spieler des FC Schalke 04 wegen eines fehlenden Sponsors mit dem aufgedruckten Vereinsnamen auf der Vorderseite ihrer Trikots auf. Dieses Szenario drohte S04 auch beim Zweitliga-Saisonstart in Hamburg an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat1 und Sky) – bis der Namensgeber der Schalke-Arena einsprang. Quasi in letzter Minute vor dem Auftakt haben die Gelsenkirchener am Donnerstag die Brauerei Veltins als neuen Trikotsponsor präsentiert.

Schalke 04: Veltins hält bereits die Namensrechte an der Arena

Laut Bild zahlt der neue Sponsor für die Werbefläche auf dem Trikot 3 Millionen Euro. Der Deal ist nur für die kommende Saison gültig. Unberührt vom Trikotsponsoring bleiben die Namensrechte der Brauerei an der Schalker Arena. Diese wird weiterhin bis 2027 Veltins-Arena heißen.

Die Schalker sind glücklich über den Deal, der notwendig wurde, weil sich der bisherige Sponsor meinAuto.de nach dem Abstieg von der S04-Brust zurückzog: „Das starke Bekenntnis von Veltins zum jetzigen Zeitpunkt, im Jubiläumsjahr der Brauerei und kurz vor dem 120. Geburtstag unseres Klubs, freut uns sehr, und wir können es nicht erwarten, gemeinsam mit unserem Partner in das erste Spiel der neuen Spielzeit zu starten“, wurde S04-Vorstandsboss Bernd Schröder in der Pressemitteilung zum neuen Sponsor zitiert.

Dass Schalke mit Veltins-Werbung auf dem Trikot aufläuft, ist nicht neu. Schon zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten von 1997 bis 2001 liefen die S04-Profis mit dem Sponsoren-Schriftzug auf.