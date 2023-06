Sportdirektor Hechelmann erklärt Schalkes neue Transfer-Strategie

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 steigt an diesem Montag in die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison ein, die Ende Juli beginnt. Bis dahin gibt es noch viel Arbeit für den neuen S04-Sportdirektor André Hechelmann. Der 38-Jährige gab im Interview mit dem Kicker einen Einblick in seine Transfer-Strategie und bekräftigte das Saisonziel der „Königsblauen“.

Ein Ansatz in Hechelmanns Planungen ist offenbar, künftig eine geringere Anzahl ausgeliehener Profis im Kader zu haben. „Wir wollen sie grundsätzlich minimieren und im Idealfall vermeiden“, sagte der Sportdirektor mit Blick auf etwaige Leihverträge. Zumindest, fügte der frühere Scout hinzu, sollten die Verträge so gestaltet werden, „dass wir Optionen ziehen können“. Auf diese Art und Weise - dass die Profis dem Klub eben gehören und nicht nur ausgeliehen werden - hoffen die Schalker Verantwortlichen auch, den Wert des Kaders zu erhöhen.

In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Gelsenkirchener insgesamt elf Spieler auf Leihbasis im Aufgebot, darunter Leistungsträger wie den nun zum VfL Wolfsburg wechselnden Innenverteidiger Moritz Jenz oder Mittelfeldspieler Tom Krauß, der DFB-Pokalsieger RB Leipzig gehört.

Hechelmann nennt Zeitplan für Gespräche mit Trainer Reis

Bei der Suche nach einem neuen Chefscout - diese Position hatte Hechelmann vor seinem Wechsel in die Sportdirektoren-Rolle bekleidet - verspürten die Klub-Bosse „keinen akuten Zeitdruck“, wie Hechelmann sagte. Grundsätzlich legen die Blau-Weißen ihren Fokus im Scouting auf die skandinavischen Länder und die Benelux-Staaten, „außerdem die Ligen in Frankreich, Österreich, Tschechien, die Schweiz oder der Slowakei“, erläuterte der Sportdirektor. Kernmarkt sei und bleibe aber der deutsche.

Keinen Zweifel ließ Hechelmann, der die Partien nach eigener Aussage künftig von der Tribüne und nicht von der Trainerbank aus verfolgen will, an den Schalker Ambitionen für die neue Saison. „Wir wollen aufsteigen, das haben wir klar geäußert“, unterstrich der 38-Jährige.

Trotz einer starken Rückrunde hatte der Revierklub den Klassenerhalt unter Trainer Thomas Reis, mit dem laut Hechelmann voraussichtlich in einer der Länderspielpausen über eine mögliche Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrages gesprochen werden soll, durch eine 2:4-Niederlage in Leipzig am letzten Spieltag verpasst. Es war für Schalke der direkte Wiederabstieg nach dem Aufstieg 2022, der wiederum auf den sang- und klanglosen Abstieg ein Jahr zuvor gefolgt war.