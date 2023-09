S04 verliert in Hamburg

Nächster Rückschlag für Schalke: St. Pauli siegt und überholt den HSV

Schalke 04 kommt in der 2. Liga weiter nicht in Schwung. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Samstagabend beim FC St. Pauli und stürzte erneut in den Tabellenkeller. Die weiterhin ungeschlagenen Hamburger pirschen sich hingegen an die Spitze heran und sind nun schon Zweiter.