Sportdirektor lobt Talent: Womit Ouédraogo Schalke 04 besser macht

Wird Assan Ouédraogo zum Trumpf des FC Schalke 04 im Rennen um den direkten Wiederaufstieg? Die Profikarriere des 17 Jahre alten zentralen Mittelfeldspielers ist jedenfalls nach Maß gestartet: Der deutsche U17-Nationalspieler erzielte direkt in seiner ersten Partie zum Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV (3:5) seinen ersten Pflichtspieltreffer. In den beiden weiteren Liga-Duellen gegen Kaiserslautern (3:0) und Eintracht Braunschweig (0:1) setzte Trainer Thomas Reis jeweils eine Halbzeit lang auf den Youngster. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat S04-Sportdirektor André Hechelmann Ouédraogo ein gutes erstes Zeugnis ausgestellt.

So sei der Mittelfeldspieler „ein wunderbarer Fußballer mit sehr viel Talent“, lobt der S04-Chef. „Unsere Nachwuchsabteilung hat – nicht nur bei ihm – hervorragende Arbeit geleistet, damit der Junge in dem Alter in der Lage ist, auf Herrenniveau nicht nur mitzuhalten, sondern Akzente zu setzen.“ Wie eben beim Treffer gegen den HSV. Der jüngste Schalker Profispieler der Geschichte mache zudem das Team besser, so Hechelmann: „Er war sofort integriert, weil er sportlich komplett überzeugt, die Trainingsqualität steigert“, schwärmt der Verantwortliche der Schalker. Speziell in engeren Spielformen könne Ouédraogo „seine Qualität in den Räumen ausspielen“.

Im vergangenen Juni war Ouédraogo mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Europameister geworden. Abgehoben sei er trotz des Titels und seiner Beförderung zum Stammspieler aber nicht, wie Hechelmann verrät: „Er hat keine Allüren, trägt die Bälle, so wie das bei jungen Spielen in einer Gruppe normal ist. Damit hat er sich sofort sein Standing in der Mannschaft erarbeitet.“ Die Herausforderung sei nun, „den Jungen bestmöglich zu begleiten“, so der S04-Sportdirektor weiter. „Der müssen wir alle im Team jeden Tag gerecht werden. Genau dafür haben wir geschultes Personal.“ Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll der DFB den Youngster auch für die WM in Indonesien berücksichtigen wollen. Schlecht für Schalke: Zwischen dem 10. November und dem 2. Dezember würde er so gleich sechs Spiele mit dem Verein verpassen. Die Gespräche zwischen Klub und Verband sollen laufen.

Aktuell muss Schalke allerdings vor allem auf die Entwicklung des Teams in der 2. Bundesliga schauen. „Der Start ist sicher nicht so gelaufen, wie wir ihn uns ausgemalt haben“, gibt Hechelmann zu. Am Freitag muss nach zwei Niederlagen aus drei Spielen gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr, Sky) ein Sieg her, um den Fehlstart nicht auszuweiten. Ein Start, der den S04-Chef aber „nicht unruhig oder nervös“ macht: „Wir haben Vertrauen in die Spieler, die da sind. Das muss zusammenwachsen“, sagt Hechelmann. „Wir wünschen uns, dass dieser Prozess schnellstmöglich vonstatten geht. Denn wir müssen in die Umsetzung und ans Punkten kommen. Die Erwartungen haben wir intern klar kommuniziert.“