Schalke 04 verpflichtet Pierre-Michel Lasogga

Große Überraschung beim FC Schalke 04. Der Bundesliga-Absteiger hat sich mit einem namhaften Stürmer verstärkt – der allerdings vorerst nur in der zweiten Mannschaft, der sogenannten Knappenschmiede, zum Einsatz kommen soll. Der ehemalige HSV-Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat einen Vertrag bei S04 unterzeichnet. Das teilten die Königsblauen am Mittwochabend mit. Der 31-Jährige, der sich zuletzt beim VfB Lübeck fit gehalten hatte, steht damit nach fast einem Jahr Vereinslosigkeit vor seinem Comeback.

Schalke 04 erklärt Entscheidung für Lasogga-Transfer

Wer auf ein Lasogga-Comeback in der 2. Bundesliga hofft, wird aber wohl enttäuscht. Der 1,89 Meter große Angreifer ist exklusiv für S04 II in der Regionalliga West vorgesehen. „Pierre-Michel ist ein Kind des Ruhrgebiets und beim S04 kein Unbekannter. In der U23 soll er mit seiner Erfahrung den jüngeren Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Tim Albutat und Andreas Ivan als Führungsspieler fungieren“, erklärte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, den Transfer in der Schalker Pressemitteilung. Er lobte Lasogga darüberhinaus als „erfahrenen Mittelstürmer“, der bei seinen bisherigen Stationen bewiesen habe, „dass er torgefährlich ist“.

Tatsächlich kommt Lasogga, der in der Bundesliga für Hertha BSC und den Hamburger SV gespielt hat, auf zahlreiche Tore im deutschen Profifußball. In 187 Einsätzen in der 1. und 2. Liga erzielte der Angreifer 61 Treffer. Zuletzt spiele Lasogga in Katar.

Lasogga über Schalke 04: „Sehr ansprechende Perspektive“

Nun freut sich der gebürtige Gladbecker auf sein Deutschland-Comeback: „Ich schlage hier in der Knappenschmiede und in der Regionalliga West ein neues sportliches sowie privates Kapitel auf“, sagte der Routinier, der schon an seine Zukunft denkt. „Mit der Rückkehr in meine Heimat und den Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen. Mathias Schober hat mir eine sehr ansprechende Perspektive aufgezeigt, die meiner Familie und mir gefällt.“