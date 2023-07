Neuer Schalke-Kapitän gewählt: Trainer Reis hat „die Reihenfolge festgelegt“

Verhandlung gegen Ibrahim A.

Zeuge im Brokstedt-Prozess: „Messer, Messer, alle raus!“

Weitere Zeugen sagen am Freitag im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt aus. Ein Student, der in dem Regionalzug saß, berichtete am Vormittag, wie er den Angriff des Täters erlebte.