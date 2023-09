Schalke suspendiert Baumgartl nach kritischem TV-Interview

Das Frust-Interview von Timo Baumgartl hat Konsequenzen. Wie Schalke 04 am Sonntagmittag mitteilte, wird der Innenverteidiger vorübergehend suspendiert und ab Beginn der Trainingswoche am Montag mit der U23 trainieren. Zudem muss der 27-Jährige eine Geldstrafe zahlen. Baumgartl habe die Sanktionen bereits akzeptiert, teilte der Zweitligist in einer Stellungnahme mit.

„Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren. Deshalb habe ich Thomas Reis und André Hechelmann um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Ich weiß, dass nun ich gefordert bin“, ließ Baumgartl sich zitieren.

Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli kritisierte Schalkes Abwehrchef indirekt die Taktik von Trainer Thomas Reis. „Teilweise laufen wir Männern hinterher, dann sind Positionen übereinander - da ist keine Kompaktheit da. Das ist unser großes Problem“, kritisierte der frühere Bundesligaprofi des VfB Stuttgart und 1. FC Union Berlin am Samstagabend im Interview des Pay-TV-Senders Sky. „Wir sind immer einen Schritt zu spät.“

Auch Reis hatte bereits auf die Kritik reagiert und von seinen Spielern gefordert, dass sie sich an ihre eigene Nase fassen sollen.