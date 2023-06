Bryan Lasme wechselt ablösefrei von Arminia Bielefeld zu Schalke 04

Schalke 04 treibt die Kader-Planungen im Eiltempo voran. Nach den Transfers von Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin) und Marius Müller (FC Luzern) machte der Bundesliga-Absteiger mit Bryan Lasme am Samstag den vierten Sommer-Neuzugang offiziell. Der Stürmer von Arminia Bielefeld kommt ablösefrei und erhält bei den Schalkern einen Vertrag bis 2027.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bryan bringt gerade für die Außenbahn eine sehr spannende Kombination mit: Bei 1,94 Meter Körpergröße sind sein Antritt und seine Geschwindigkeit außergewöhnlich. Er gibt uns noch mehr Variabilität im Offensivspiel“, sagt Sportdirektor André Hechelmann: „Dazu hat uns Bryan mit seinem Auftreten in den persönlichen Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er sportlich und menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird.“

Lasme selbst zeigte sich voller Vorfreude: „Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz. Ich freue mich auf die Arbeit mit meinen Mitspielern und dem Trainer-Team. Mein Ziel ist es, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, um dabei zu helfen, unsere Ziele als Team zu erreichen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von 2014 bis 2021 stand Lasme beim FC Sochaux unter Vertrag, war dabei in der Saison 2018/2019 an SO Cholet ausgeliehen. In drei Spielen für die französische U20-Nationalmannschaft erzielte der Angreifer ein Tor. Für Bielefeld kam er in der abgelaufenen Saison auf 36 Spiele in denen er acht Tore und vier Vorlagen erzielte.