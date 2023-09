Magath von Reis-Aus bei Schalke überrascht: „Hat den Verein wiederbelebt“

Nach nur sieben Saisonspielen hat der FC Schalke 04 die Reißleine gezogen und sich von Trainer Thomas Reis getrennt. Die magere Ausbeute mit sieben Punkten und Tabellenplatz 16 hat den Verantwortlichen wohl keine andere Wahl mehr gelassen. Ex-S04-Coach Felix Magath (2009 bis 2011) zeigt sich vom Aus des 49-Jährigen dennoch überrascht. „Ich habe nicht mit der Entlassung gerechnet“, erklärte er am Mittwoch gegenüber Sky. Bis zuletzt habe er den Eindruck gehabt, dass Reis „gut dort hingepasst hat“.

In der Tat erweckte Schalke in der vergangenen Saison den Eindruck, endlich einen passenden Coach gefunden zu haben. Reis hauchte dem Revierklub nach seiner Amtsübernahme im Oktober 2022 neues Leben ein, begeisterte auch die Fans mit leidenschaftlichem Fußball. An ihm lag es nicht, dass Schalke am Ende den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten musste, sagten die Anhängerinnen und Anhänger. Auch Magath findet: „Reis hat den Verein wiederbelebt.“

Hat Reis die Kabine verloren?

Am Ende kann sich Schalke dafür nichts kaufen. Mal wieder stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Mal wieder ist die Zukunft unklarer denn je. Warum es zur Trennung kam, kann nur spekuliert werden. Magaths Vermutung: „Offensichtlich gab es Unruhe und der Trainer hat in den Augen der Verantwortlichen nicht alles richtig gemacht.“ Laut einem Bericht der Bild soll Reis die Kabine auf Schalke verloren haben.

Mit welchem Trainer es in Zukunft weitergehen wird, ist noch völlig unklar. Bis auf Weiteres wird der bisherige Assistent Matthias Kreutzer die Profimannschaft übernehmen. Ein Comeback von Magath an der Schalker Seitenlinie scheint derweil eher unrealistisch. Er habe „aktuell nichts mit Schalke 04 zu tun und es hat sich keiner bei mir gemeldet“, sagte er.