Von Breitenreiter bis Magath: Fünf mögliche Trainerkandidaten für Schalke 04

Der FC Schalke 04 sucht mal wieder einen neuen Trainer. Nach nur sieben Punkten aus sieben Saisonspielen zog der Revierklub am Mittwochmorgen die Reißleine und verkündete die Trennung von Chefcoach Thomas Reis. Interimsweise wird nun der bisherige Assistent Matthias Kreutzer übernehmen und die Mannschaft auf die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn vorbereiten.

Fest steht: Bei der Suche nach einem Reis-Nachfolger wollen sich die Schalker Verantwortlichen nicht hetzen lassen. Laut Sportdirektor André Hechelmann sei es sogar möglich, dass Kreutzer auch über das Spiel in Paderborn hinaus für das Team verantwortlich bleibt. „Qua Regelung ist es möglich, dass Matthias 15 Werktage die Mannschaft betreut“, sagte Hechelmann. Dies könnte somit auch das danach folgende Spiel gegen Mitabsteiger Hertha BSC am 8. Oktober (13.30 Uhr, Sky) umfassen.

Da Kreutzer nicht über die Fußballlehrer-Lizenz, die für ein dauerhaftes Engagement als Cheftrainer im deutschen Profifußball erforderlich ist, verfügt, müssen die Schalker spätestens dann einen Nachfolger präsentieren. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zeigt fünf mögliche Trainerkandidaten.

André Breitenreiter

Der 49-Jährige trainierte die Schalker bereits in der Saison 2015/2016 – damals noch in der Bundesliga. Zum Ende der Spielzeit landete der Revierklub auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz, Breitenreiter musste trotzdem gehen. Damals waren die Ansprüche im Pott noch ganz andere: Schalke wollte regelmäßig Champions League spielen, träumte mitunter sogar von der Meisterschaft. Obwohl Breitenreiter den hohen Erwartungen nicht ganz gerecht werden konnte, hinterließ er bei den Fans einen guten Eindruck. Die Mannschaft spielte teilweise ansehnlichen Offensivfußball, es war ein klares Spielkonzept zu erkennen.

Das zeigte er auch bei seinen nachfolgenden Stationen bei Hannover 96 und dem FC Zürich, mit dem er sogar den Titel in der Schweiz gewann. Lediglich bei der TSG Hoffenheim lief es in der vergangenen Saison nicht wirklich rund – nach nur sieben Monaten im Amt folgte die Entlassung. Eine neue Chance hätte sich Breitenreiter dennoch verdient. Vielleicht ja erneut bei Schalke 04.

Sandro Schwarz

Der gebürtige Mainzer galt lange als großes Trainertalent, konnte seine Klasse in Deutschland aber noch nicht wirklich unter Beweis stellen. Bei Hertha BSC holte er in der vergangenen Saison lediglich 0,76 Punkte pro Spiel, im April diesen Jahres folgte die Entlassung. Mainz 05 trainierte er über zwei Jahre lang (2017 bis 2019), konnte den Abwärtstrend mit neun Pleiten aus seinen letzten elf Spielen aber nicht mehr stoppen. Wenn Trainerposten in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga frei werden, fällt sein Name dennoch häufig. Schwarz soll über eine hohe Sozialkompetenz verfügen und eine klare Idee vom Fußball haben. Dinge, die man auf Schalke gut gebrauchen kann.

Robert Klauß

Seit seinem Aus beim 1. FC Nürnberg vor knapp einem Jahr ist Robert Klauß vereinslos. Im Frankenland machte der 38-Jährige über zwei Jahre lang einen ordentlichen Job bei seiner ersten Profistation, der große Durchbruch gelang ihm aber noch nicht. Dafür hatte der „Club“ unter seiner Regie auch zu oft schlechte Phasen und schaffte es kaum mal, sich in der 2. Bundesliga oben festzusetzen. Er gilt dennoch als akribischer Arbeiter mit einer klaren Spielphilosophie. Nicht umsonst schloss er den DFB-Trainerlehrgang 2018 als Jahrgangsbester ab. Ob das für ein Engagement bei Schalke reichen wird, bleibt abzuwarten.

Felix Magath

Wenn Schalke 04 über einen Feuerwehrmann als Reis-Nachfolger nachdenkt, wird zwangsläufig auch der Name Felix Magath fallen. Zuletzt bewahrte er Hertha BSC im Jahr 2022 vor dem Abstieg in die 2. Liga. Von 2009 bis 2011 arbeitete der 70-Jährige schon einmal für die „Königsblauen“, wurde mit ihnen sogar Vizemeister. Auf die Frage, ob er sich jetzt über einen erneuten Anruf des Revierklubs freuen würde, antwortete Magath gegenüber Sky am Mittwoch: „Das weiß ich nicht.“ Bis dato hätte sich noch niemand bei ihm gemeldet. „Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Schalke“, sagte er weiter. Gänzlich ausgeschlossen hat er ein erneutes Engagement aber auch nicht.

Stefan Kuntz

Erst vor wenigen Tagen ist Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei entlassen worden – trotz einem Punkteschnitt von 1,95 pro Partie und guten Chancen, sich für die EM im kommenden Jahr zu qualifizieren. Vor seinem Engagement in der Türkei ist er mit der U21-Nationalmannschaft Deutschlands bereits zweimal Europameister geworden. Fest steht: Über einen so erfolgreichen deutschen Trainer wird Schalke 04 zwangsläufig nachdenken. Ob sich Kuntz den Cheftrainer-Posten beim Revierklub aber wirklich antun will, steht in den Sternen. Zumal er auch als möglicher Nachfolger von Martina Voss-Tecklenburg bei den DFB-Frauen gehandelt wird.