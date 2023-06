Schalke 04 formuliert ambitionierte Ziele: “Top-Sechs der Bundesliga”

Seemanöver Baltops

Die Sicherheitslage in Osteuropa bleibt angespannt. Nach zwei Wochen Seemanöver Baltops ziehen in Kiel die Kommandeure der beteiligten Nato-Staaten am Sonnabend die Einsatzbilanz. Eines steht aber schon fest: In Kürze startet bereits ein weiteres Seemanöver mit großer Beteiligung.