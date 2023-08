Bayern-„Eigengewächs“ wechselt zu Schalke

Der FC Schalke 04 hat Yusuf Kabadayi vom FC Bayern verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum Zweitligisten. Zuvor unterschrieb er in München einen Profivertrag bis 2025. Den Wechsel zu S04 bestätigten beide Klubs am Donnerstagvormittag. Auch eine Kaufoption wurde laut Schalke vereinbart. Diese soll im Bereich von einer Million Euro liegen.

„Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr. Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben“, kommentierte Schalke-Trainer Reis den Transfer.

Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer erklärte laut Bayern-Statement: „Yusi Kabadayi ist ein echtes Eigengewächs: Er ist gebürtiger Münchner und spielt seit elf Jahren bei uns. Yusi ist schnell und abschlussstark, jetzt soll er auf Schalke seine ersten Schritte im Profifußball machen. Wir werden seine Entwicklung dort sehr genau verfolgen und wünschen ihm alles Gute.“

Der 19-Jährige, der bereits seit über zehn Jahren für die Jugendteams des FC Bayern spielt, ist auf den offensiven Außenbahnen beheimatet - überwiegend links. In der Regionalliga gelangen ihm in den vergangenen beiden Spielzeiten in 38 Einsätzen für die FCB-Reserve 13 Tore und vier Vorlagen. Für die Profis bestritt er bislang nur Testspiele. Kabadayi war zuletzt Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft. In jüngeren Jahren lief er auch für Auswahlmannschaften der Türkei auf.