Felix Zwayer pfeift Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Werder und Bayern

Der Schiedsrichter für das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison steht fest: Als Unparteiischer der ersten Partie der neuen Spielzeit zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München wird am Freitagabend (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) Felix Zwayer fungieren. Das gab der DFB am späten Mittwochnachmittag bekannt.

Zwayer wird von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marcel Pelgrim unterstützt, als Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka im Einsatz, als Videoassistent fungiert in Köln Benjamin Brand.

Der 42 Jahre alte Zwayer ist seit 2012 FIFA-Schiedsrichter und feierte bereits 2009 sein Debüt in der Bundesliga. In dieser Saison kam er bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz, wo er den Sieg des Hamburger SV gegen Rot-Weiß Essen (4:3 nach Verlängerung) pfiff. Der Referee vom Berliner Stadtteilverein SC Charlottenburg gehört zu den erfahrensten Schiedsrichtern des DFB, die Partie im Bremer Weserstadion wird der 212. Einsatz Zwayers in der Bundesliga sein. Er leitete zudem bereits das DFB-Pokalfinale 2018 (Frankfurt besiegte Bayern mit 3:1) sowie das diesjährige Endspiel der Nations League zwischen Spanien und Kroatien (5:4 n.E.).

Spiele des FC Bayern leitete Zwayer bereits 42 Mal, die Münchner gewannen 34 dieser Spiele, drei endeten remis, fünf in einer Niederlage - neben dem Pokalfinale 2018 ist darunter auch die 1:3-Niederlage gegen Mainz 05, die das Rennen um die Meisterschaft in der vergangenen Saison nochmal spannend machte. Bei Werder-Spielen war Zwayer insgesamt 20 Mal der Mann mit der Pfeife: Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen stehen in der Bilanz. Ein Duell der beiden Mannschaften pfiff Zwayer noch nie.