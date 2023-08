Schiedsrichter-Legende kritisiert VAR: „Eine Schein-Gerechtigkeit“

Übertragung des Pokalspiels

Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV live im TV und Online-Stream

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV. Für den HSV geht es am Sonntag in der ersten Runde des Pokals zum Duell zweier Traditionsvereine nach Essen.