﻿„Schlag ins Gesicht“: Wie eine 17 Jahre alte Wintersportlerin gegen das IOC kämpft

Nathalie Armbruster brilliert in der Nordischen Kombination und positioniert sich gegen das IOC.

Ihren ersten „magischen Moment“ hat Nathalie Armbruster bei der Nordischen Ski-WM in Planica schon erlebt. Bei der Eröffnungsfeier durfte das 17-jährige Ausnahmetalent die deutsche Fahne gemeinsam mit Olympiasieger Vinzenz Geiger tragen. „Ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung“, fand die junge Frau. Und eine symbolische Unterstützung für die Nordische Kombination, die um ihre Zukunft bei Olympia kämpft.

Im vergangenen Juni hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Kombiniererinnen die erwartete Aufnahme ins Programm der Winterspiele 2026 in Cortina verweigert. Zugleich stellte es die Olympiazukunft der Männer, die seit den ersten Winterspielen 1924 in Chamonix ununterbrochen zum Programm gehören, wegen „mangelnder Attraktivität“ infrage. „Die Entscheidung des IOC war ein Schlag ins Gesicht, da ist ein Kindheitstraum gestorben. Das macht mich unglaublich wütend. Da geht es nicht um Sport, sondern nur um Geld und Einschaltquoten“, schimpfte Armbruster vor der WM-Einzelentscheidung der Kombiniererinnen am Freitag.

Die Teenagerin ist zu einem der wichtigsten Gesichter des Widerstands gegen das IOC geworden. Vor jedem wichtigen Rennen formen die Kombiniererinnen mit gekreuzten Skistöcken ein X. Es steht für „no eXception“, also „keine Ausnahme“. Denn ausgerechnet die Königsdisziplin im Wintersport ist die einzige Sportart, in der es bei Olympia keine Wettbewerbe für Frauen gibt. „Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch, und mir geht das gegen den Strich“, sagte Armbruster. „Ich kämpfe dafür, dass die Kombination bei Olympia 2030 bei Männern und Frauen dabei ist.“

Diese Deutlichkeit der Aussagen ist für eine 17-Jährige bemerkenswert. Aber Armbruster ist in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Frau. Erst im vergangenen Frühjahr ins Nationalteam aufgenommen („ich habe vor Freude geweint“), schaffte sie gleich beim Weltcupauftakt in Lillehammer als Dritte den historischen ersten Podestplatz für eine deutsche Winterzweikämpferin. Inzwischen steht die WM-Medaillenkandidatin regelmäßig auf dem Podest, zuletzt auch beim Heimweltcup in Schonach.

„Vielleicht 15 Lehrer, der Direktor und endlos viele Freunde“ aus ihrer Schule waren als Zuschauer an der Strecke von Armbruster begeistert. Das beweist: Die smarte Elftklässlerin ist der unumstrittene Star des Kepler-Gymnasiums in Freudenstadt. Zumal sie es trotz der „unglaublichen Doppelbelastung“ und gigantischer Fehlzeiten wegen der Weltcupstarts schafft, auch in der Schule Höchstleistungen zu bringen. Zum Halbjahreszeugnis hatte sie einen Schnitt von 1,0: „Ich frage mich manchmal auch, wie ich das mache.“ Dazu wirbt sie in zahlreichen Interviews und auf ihren Social-Media-Kanälen permanent für ihre Sportart.

Die hat sich seit ihrer WM-Premiere vor zwei Jahren in Oberstdorf enorm weiterentwickelt. Unter den besten zehn im Gesamtweltcup befinden sich Sportlerinnen aus sieben verschiedenen Nationen – damit werden die Argumente des IOC für die Nichtaufnahme ins Olympiaprogramm wie „mangelnde Vielfältigkeit“ und „fehlendes breites Leistungsniveau“ ad absurdum geführt. Mit Armbruster ist zudem eine 17-Jährige die erste Verfolgerin der überragenden Norwegerin Gyda Westvold Hansen. Ein deutliches Zeichen, dass die jungen Kombiniererinnen weiter an die (Olympia-)Zukunft ihrer Sportart glauben. Und Armbruster will weiterkämpfen, bis ihre Sportart gerettet ist: „Die Option eines Sportartenwechsels besteht für mich nicht. Dafür liebe ich die Kombination mit ihrer Gegensätzlichkeit von Springen und Langlauf viel zu sehr.“