Schock für FC Bayern: Neuzugang Guerreiro fällt vorerst aus

Der FC Bayern München muss in nächster Zeit auf Raphaël Guerreiro verzichten. Der Außen­bahnspieler, der erst kürzlich von Borussia Dortmund zum Rekordmeister gewechselt war, hat sich im Training einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen. Das teilte der FCB am Samstagabend mit.

Dem 29-Jährigen droht nun ein wochenlanger Ausfall. Genaue Angaben über die Ausfallzeit Guerreiros machten die Bayern in ihrer Mitteilung nicht. Der Portugiese dürfte den Saisonstart am 18. August gegen Werder Bremen aber wohl verpassen. Fest steht bereits, dass Guerreiro nicht an der Asien-Tour der Münchner, die am Montag beginnt und bis zum 3. August andauert, teilnehmen kann – ebenso wie Thomas Müller und Manuel Neuer. Müller fehlt wegen einer Hüftverletzung. Kapitän Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember an seinem Comeback und soll nach der Asien-Tour teilweise ins Teamtraining zurückkehren.

Guerreiro kam ablösefrei vom BVB

Guerreiro war ablösefrei von Vizemeister Borussia Dortmund nach München gewechselt. Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hatte Guerreiro und Neuzugang Konrad Laimer als „absolute Wunschspieler“ bezeichnet. Guerreiro und Bayern-Trainer Thomas Tuchel kennen sich aus Dortmunder Zeiten. Mit Tuchel hatte der 29‑Jährige 2017 mit dem BVB den DFB‑Pokal gewonnen.