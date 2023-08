Schock für ManCity: Guardiola bestätigt monatelangen De-Bruyne-Ausfall

Hiobsbotschaft für Manchester City: Der amtierende Triple-Sieger muss über einen langen Zeitraum ohne Kapitän und Mittelfeld-Superstar Kevin De Bruyne auskommen. Dies sei die Folge einer Muskelverletzung, die sich der 32-Jährige beim Premier-League-Auftakt gegen den FC Burnley (3:0) am Freitag zugezogen hatte, teilte Trainer Pep Guardiola am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit. „Es ist eine schwere Verletzung, wir müssen über eine Operation entscheiden, aber er wird ein paar Monate ausfallen“, prognostizierte der ManCity-Coach.

De Bruyne, der zuletzt auch beim Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (1:0) im Juni in der ersten Hälfte angeschlagen vom Platz musste, hatte sich gegen Burnley in der 21. Minute unter offensichtlichen Schmerzen an das linke Knie und den Oberschenkel gefasst. Nach kurzer Behandlungspause wurde er durch Mateo Kovacic ersetzt. Den Citizens wird er nun bei vielen der anstehenden Herausforderungen fehlen. Am Mittwoch trifft die Guardiola-Elf im UEFA Supercup auf Europa-League-Sieger FC Sevilla (21 Uhr/Sat.1, DAZN). Am darauffolgenden Samstag steht das erste Top-Duell in der Liga gegen Newcastle United an, das mit einem 5:1 gegen Aston Villa einen ähnlich souveränen Saisonstart hingelegt hatte wie ManCity.

De Bruyne war im Sommer 2015 für eine Ablöse in Höhe von 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City gewechselt. Für die Citizens absolvierte er seither insgesamt 358 Pflichtspiele, in denen ihm 96 Tore und 153 Vorlagen gelangen. In der Schaltzentrale gilt der 99-malige belgische Nationalspieler, der im Karriereverlauf unter anderem auch für Werder Bremen und den FC Chelsea auflief, zum unverzichtbaren Stammpersonal. „Er ist einer der wichtigsten Spieler des Vereins. Sicherlich werden wir ihn sehr vermissen. Wir werden versuchen, ihn in diesem schlimmen Moment zu unterstützen“, sagte Teamkollege Rodrigo am Dienstag.