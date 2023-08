Schweden bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den schwedischen Kader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweden im Schnellcheck

Trainer Peter Gerhardsson

WM-Teilnahmen 9 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Vize-Weltmeister (2003)

Fifa-Weltrangliste 3. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielte Schweden bei der WM 2023?

Schweden spielte in Gruppe G. Dort traf das Team auf Argentinien, Italien und Südafrika. Als Gruppenerster zog Schweden ins Achtelfinale ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwedens Spielplan bei der WM 2023

Das sind alle vergangenen und ausstehenden Spiele von Schweden bei der WM:

Schweden – Südafrika | Sonntag, 23.7.2023, 7 Uhr in Wellington (zum 1. Gruppenspiel:Sonntag, 23.7.2023, 7 Uhr in Wellington (zum Spielbericht

Schweden – Italien | Samstag, 29.7.2023, 9.30 Uhr in Wellington (zum 2. Gruppenspiel:| Samstag, 29.7.2023, 9.30 Uhr in Wellington (zum Spielbericht

Argentinien – Schweden | Mittwoch, 2.8.2023, 9 Uhr in Hamilton (zum 3. Gruppenspiel:Mittwoch, 2.8.2023, 9 Uhr in Hamilton (zum Spielbericht

Schweden – USA | Sonntag, 6.8.2023, 11 Uhr in Melbourne (zum Achtelfinale:| Sonntag, 6.8.2023, 11 Uhr in Melbourne (zum Spielbericht

Viertelfinale: Japan – Schweden | Freitag, 11.8.2023, 9.30 Uhr in Auckland

Der schwedische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor

Tove Enblom (KIF Örebro)

Jennifer Falk (BK Häcken)

Zećira Mušović (FC Chelsea)

Abwehr

Jonna Andersson (Hammarby DFF)

Linda Sembrant (Juventus)

Nathalie Björn (Everton LFC)

Magdalena Eriksson (Bayern München)

Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain)

Hanna Lundkvist (Atlético Madrid)

Anna Sandberg (BK Häcken)

Mittelfeld

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Filippa Angeldahl (Manchester City)

Kosovare Asllani (AC Mailand)

Hanna Bennison (Everton LFC)

Elin Rubensson (BK Häcken)

Johanna Rytting Kaneryd (FC Chelsea)

Olivia Schough (FC Rosengård)

Caroline Seger (FC Rosengård)

Fridolina Rolfö (FC Barcelona)

Sturm

Stina Blackstenius (Arsenal)

Rebecka Blomqvist (VfL Wolfsburg)

Lina Hurtig (Arsenal)

Sofia Jakobsson (San Diego Wave)

Madelen Janogy (Hammarby)

RND/mos