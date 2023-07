Last-Minute-Sieg nach Rückstand: Schweden wendet WM-Fehlstart ab

Schweden ist mit einem Sieg in die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gestartet. Die Auftaktpartie war für die Skandinavierinnen allerdings ein gehöriges Stück Arbeit. Gegen Außenseiter Südafrika sorgte Amanda Ilestedt in der 90. Minute für den späten Erfolg. Zuvor hatte Fridolina Rolfö (65.) den Ausgleich erzielt, nachdem Hildah Magaia (48.) die Afrikanerinnen gar in Führung geschossen hatte.

Turnier-Mitfavorit Schweden setzt sich durch den Zittersieg vorerst an die Spitze von Vorrundengruppe G. Das zweite Duell der Gruppe zwischen Italien und Argentinien wird am Montag (8 Uhr) ausgespielt.

Dann greift auch die deutsche Auswahl erstmals ins Turniergeschehen ein. Für das DFB-Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es am Montag zum Auftakt gegen Marokko (10.30 Uhr). Weitere Vorrundengegner sind Kolumbien und Südkorea.