Schweigeminute vor WM-Eröffnungsspiel in Neuseeland

Vor dem Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft wird es nach einer Schießerei mit mehreren Toten in Auckland eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer geben. Das hat der Weltverband FIFA am Donnerstag vor der Partie zwischen Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen (9 Uhr MESZ) angekündigt. Auch vor der ersten Partie zwischen Mit-Ausrichter Australien und Irland (12 Uhr MESZ) soll der Opfer gedacht werden.

Das norwegische Team kondolierte nach den schrecklichen Geschehnissen. „Nach dem traurigen Vorfall in Auckland an diesem Morgen seine tiefste Anteilnahme mit den Betroffenen, ihren Familien und den Menschen von Auckland/Tāmaki Makaurau und Aotearoa/Neuseeland ausdrücken“, hieß es in einem Statement bei Twitter.

Ein Bewaffneter hatte auf einer Baustelle in der neuseeländischen Metropole Auckland am Donnerstag das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei. Weitere Menschen seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Geschäftszentrum der Stadt unweit der Fan-Basis.

Neuseelands Sportminister Grant Robertson traf sich danach mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und Generalsekretärin Fatma Samoura, um über Sicherheitsmaßnahmen zu sprechen. Zuvor hatte Infantino mit Premierminister Chris Hipkins telefoniert. Der Vorfall habe nichts mit der WM zu tun, erklärte Robertson laut FIFA-Mitteilung. Das Turnier in Australien und Neuseeland dauert bis zum 20. August.