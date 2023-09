Schweinsteiger: Streit um Torwart-Trainer könnte Nagelsmann zum DFB folgen

5. Bundesliga-Spieltag

FC Bayern gegen den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So könnt ihr das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum am 5. Spieltag sehen. Nach dem Auftaktsieg in der Champions League geht es für die Münchener in der Bundesliga weiter, wo es zuletzt gegen Bayer Leverkusen ein Unentschieden gab.