Schwieriger Spagat für Di Salvo: Gegen Tschechien soll die Wende gelingen

Es dürfte für Trainer Antonio Di Salvo eine Herausforderung werden, den Fokus bei seinen U21-Fußballern wieder auf das Sportliche zu lenken. Der Rassismus-Eklat um Youssoufa Moukoko hat das 1:1 gegen Israel zum Auftakt der Europameisterschaft überschattet. Öffentlich gab es kein anderes Thema als die Hetzkommentare gegen Moukoko und seinen Sturmkollegen Jessic Ngankam. Beide hatten, jeweils per Elfmeter, gute Chancen für den Sieg des DFB-Teams vergeben und erhielten im Anschluss heftige Beleidigungen in den sozialen Netzwerken.

Di Salvo war am Freitag bemüht, das Thema zu beenden. „Diskriminierung ist feige, ekelhaft und allerunterste Schublade“, sagte der 44-Jährige zwei Tage vor der nächsten EM-Aufgabe. Gegen Tschechien ist Deutschland am Sonntag (18 Uhr/Sat1) wieder auf dem Rasen gefordert. „Die Mannschaft hat ein klares Zeichen gesetzt, indem sie gesagt hat: Wir fokussieren uns auf das Sportliche, lassen uns nicht spalten und sind eins.“ Damit gibt der Coach die Marschrichtung vor.

DFB geht nach Rassismus-Eklat entschlossen vor

Es wirkt so, als wolle Di Salvo weder die Tragweite des Eklats herunterspielen, noch eine Angriffsfläche liefern, wie es die A-Nationalmannschaft bei der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar mit der Debatte um die Regenbogen-Kapitänsbinde getan hat. Konsequenzen und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen liegt beim DFB. Der Verband habe entschieden, „dass wir strafrechtlich gegen diese Personen vorgehen werden“, sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. Man werde versuchen, „alles Mögliche zu tun, um diese Täter und Menschen zur Rechenschaft zu ziehen“.

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann unterstrich die Entschlossenheit gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Wir haben den Weg abgestimmt, sollte es sich wiederholen“, sagte der 62-Jährige und erklärte: „Wenn es am Sonntagabend passiert, gibt es die ersten Strafanzeigen in Deutschland.“ Die auch für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich zu den Entgleisungen ebenfalls. „Die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam sind menschenverachtend und widerwärtig“, schrieb Faeser bei Twitter.

Moukoko selbst war es, der die menschenverachtenden Kommentare öffentlich angeprangert hatte. Er bezeichnete sie als „eklig“ und „hässlich“. Es folgte ein flammender Appell. „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche“, sagte Moukoko. Im Fall des Misserfolgs folge der Hass, „dann kommen die ‚Affen‘-Kommentare.“ Ngankam äußerte sich am Freitag via Instagram. „Schlimm, dass es 2023 noch immer ‚Menschen‘ gibt, die sich hinter anonymen Accounts verstecken, um rassistisch zu pöbeln. Ihr könnt mir nichts“, schrieb der Angreifer von Hertha BSC.

Di Salvo: „Haben noch viel Arbeit vor uns“

Für Di Salvo wird der Spagat in Anbetracht dieser Vorkommnisse schwierig. Doch auch die Mängel seines Teams auf dem Platz müssen vor dem Spiel gegen Tschechien am Sonntag aufgearbeitet werden. Die Elfmeter-Fehlschüsse waren „vergebene Chancen auf einen Sieg“, machte der DFB-Trainer deutlich. Selbst in Überzahl war die Torgefahr sonst eher überschaubar. Im geschwächten Kader fehlen die offensiven Alternativen. Jan Thielmann (1. FC Köln) und Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) sind verletzt, dadurch rückte Kölns Denis Huseinbasic in die offensive Dreierreihe neben Moukoko und Kevin Schade. Das Experiment misslang. Einzig die Wahl auf Henning Matriciani (Schalke 04) als zweitem Innenverteidiger neben Kapitän Yann Aurel Bisseck zahlte sich aus.

Gegen Tschechien muss mehr Gefahr entstehen. Das gab auch Di Salvo zu: „Das Spiel war mir zu langsam, wir müssen schneller und präziser spielen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“