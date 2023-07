Schwimm-WM ein „Formcheck“ für Wellbrock: „Alles auf Olympia ausgerichtet“

Kein deutscher Schwimmer stand in den vergangenen Jahren so für Erfolge wie Florian Wellbrock. Auch bei der anstehenden WM im japanischen Fukuoka zählt der Ausnahmesportler wieder zu den Hoffnungsträgern auf Medaillen. Vor seinem Start über zehn Kilometer an diesem Sonntag (1 Uhr) im Meer vor dem Momochi Seaside Park erklärt der 25-Jährige Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), welche Ziele er hat und wie er die sportliche Entwicklung in Deutschland sieht.

Herr Wellbrock, Sie sind mit 25 Jahren mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordler – was treibt Sie an?

Es sind die emotionalen und persönlichen Momente – im Wettkampfbecken anschlagen, die Arme hochreißen zu können und zu wissen: Man ist jetzt der Beste Europas oder der Welt. Die Siegerehrungen bei diesen Topevents mitmachen zu dürfen – das sind Momente, die kann einem keiner mehr wiedergeben. Das sind die Momente in meinem Kopf und in meinem Herzen, die mich antreiben.

Auf der Kurzbahn gehört der Weltrekord über 1500 Meter Freistil bereits Ihnen, auf der Langbahn haben Sie sich ihm zuletzt angenähert. Ist er ein realistisches Ziel?

Ein Ziel ist er auf jeden Fall. Ob es in diesem Jahr, nächstes Jahr oder überhaupt erreicht wird, ist die große Frage. Aber den Gedanken, den Rekord sowohl auf der langen als auch auf der kurzen Bahn zu haben, finde ich sehr reizvoll.

Worauf liegt Ihre Priorität – Freiwasser oder Becken?

Wir sind so fokussiert, dass wir beides zu 100 Prozent mitnehmen und angehen. Insofern gibt es keine wirkliche Priorisierung. Wir fahren nach Japan, um in allen Rennen Topleistungen abzuliefern.

Allein von den Distanzen her ist der Unterschied immens. Inwiefern unterscheidet sich die Vorbereitung?

Es mag auf den ersten Blick sehr drastisch aussehen, dass die zehn Kilometer so viel trainingsintensiver seien als die 1500 Meter. Wenn man das genauer beleuchtet, täuscht es. Das Niveau ist inzwischen auf den 1500 Metern so hoch geworden, dass das Trainingspensum enorm ist. Das spielt einem für die zehn Kilometer zusätzlich in die Karten. Der Unterschied in den Trainingsinhalten ist da zwischen einem reinem Zehn-Kilometer-Schwimmer und einem 1500-Meter-Athleten gar nicht so groß.

Welche Rolle spielt die WM in Fukuoka im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris?

Sie ist ein enorm wichtiger Formcheck für alle Sportler, um zu schauen, wo man steht, was eventuell noch fehlt. Die Anspannung ist groß. Im Endeffekt ist alles auf Olympia ausgerichtet.

Im Februar gibt es in Doha eine weitere WM, im vergangenen Jahr gab es sowohl Welt- als auch Europameisterschaften. Kann diese Häufung von Großveranstaltungen in kurzer Zeit aus Athletensicht problematisch sein?

Ich persönlich finde das gut und reizvoll. Der Charme einer Weltmeisterschaft ist anders als der einer Europameisterschaft. Aber die vorgezogene WM in Doha ist schon nicht ganz einfach unterzubekommen, weil eben Olympische Spiele anstehen. Ich denke jedoch, dass das trotzdem kein Problem darstellen wird. Denn zu dem Termin, an dem die WM sein soll, macht man ohnehin Wettkämpfe – normalerweise auf nationalem Niveau. Jetzt hat man dort einen internationalen Form-Check-up mit drin, und den kann man nutzen.

Der Ukrainer Mikhailo Romantschuk ist Ihr Trainingspartner in Magdeburg. Sie haben sich klar gegen die IOC-Empfehlung zugunsten russischer und belarussischer Athleten positioniert. Welche Konsequenzen würden Sie ziehen, wenn diese in Paris 2024 wieder mitmachen dürfen?

Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich bin bei dieser Frage ein wenig zwiegespalten. Natürlich sehe ich die politische Situation, die sich seit Beginn des Krieges nicht geändert hat. Ich kann mich aber auch in einige russische Sportler hineinversetzen, in das Sportlerherz. Ich bin froh, dass das Ganze uns als DOSB-Athleten, was einen Boykott anbelangen würde, nicht betrifft. Anders als es bei Romantschuk der Fall ist.

Als Einzelner die Spiele zu boykottieren, wäre für Sie keine Option?

Nein, auf gar keinen Fall.

In den vergangenen Jahren konnte man in Deutschland den Eindruck gewinnen, es schwimmen nur die Wellbrocks. Ist das für Sie Druck oder Antrieb?

Sollte das in den Medien so rüberkommen, ist das eine Ehre. Aber es ist kein Druck. Man hat bei den vergangenen Weltmeisterschaften gesehen, dass auch andere Deutsche Medaillen gewonnen haben – etwa Anna Elendt (Silber über 100 Meter Brust, Anm. d. Red.) oder Lukas Mertens (Silber über 400 Meter Freistil), Anm. d. Red.). Die beiden waren 2021 noch nicht so weit, Medaillen zu holen. Ich denke, dass wir jetzt wieder mit einem guten Team nach Fukuoka fahren – und dass nicht nur ein Wellbrock auf dem Podest stehen wird, sondern auch noch andere mit anderen Namen.

Inwiefern sehen Sie aufgrund der beschriebenen Erfolge ein deutsches Schwimm-Revival aufkommen?

Es geht an einigen Stellen in die richtige Richtung. Mir persönlich ist das aber zu wenig und geht zu langsam. Ich weiß, dass nicht alle Athleten mit Medaillen nach Hause fahren können. Aber ich möchte ungern von einem generell positiven Trend bei uns im Verband sprechen.

Ihre Ehefrau Sarah hat ihre Karriere vor allem aus gesundheitlichen Gründen beendet. Wie haben Sie diese Entscheidung erlebt und begleitet?

Tagtäglich und direkt an ihrer Seite, aber für mich kam das alles andere als überraschend. Es war ein langer Prozess, der sich angedeutet hat. So eine wichtige Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen. Ich habe ihr aber immer signalisiert: Egal, in welche Richtung es geht, ob Karriereende oder Weitermachen, sie wird von mir immer 100 Prozent Support erfahren. Ich glaube, das hat ihr sehr gut getan.