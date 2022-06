Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Ungarn hat Titelverteidiger Florian Wellbrock den Endlauf an diesem Samstag über 1500 Meter Freistil erreicht, nachdem er über 800 Meter bereits WM-Silber gewonnen hatte. Zuvor sprach der 24-jährige Magdeburger mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über seine Medaillenhoffnungen sowie die mentale Frische auf der Langstrecke.

Sie sind als Olympiasieger und durch den Erfolg bei der Kurzbahn-WM mit Siegambitionen in die Wettbewerbe in Ungarn gegangen. Welche Chancen rechnen Sie sich noch aus?

Florian Wellbrock (24): Als Titelverteidiger über 1500 Meter und über die 10 Kilometer habe ich gute Chancen auf eine Medaille und vielleicht sogar den Titel. Über 5 Kilometer im Freiwasserschwimmen stehen die Chancen auch sehr gut. Das ist die goldene Mitte zwischen den 1500 Metern und den 10 Kilometern, das müsste mir gut liegen. Es gilt, auf allen Strecken möglichst weit vorne anzukommen und möglichst viele Medaillen zu erreichen.

Hat sich für Sie durch den Gewinn der Goldmedaille in Tokio etwas verändert? Sind die Ansprüche gestiegen?

Man wird von der Konkurrenz natürlich anders wahrgenommen. Da, wo ich aktuell bin, sind die Ansprüche schon sehr hoch und es ist schwierig genug, diesen gerecht zu werden. Ich denke aktuell nicht über Rekorde nach, sondern habe die Medaillen fest im Kopf.

Hatte Gold bei Olympia auch Auswirkungen auf Ihr privates Leben?

Magdeburg ist relativ klein und sehr sportverrückt. Da wird man schon öfter angesprochen und nach Fotos oder Autogrammen gefragt. Seit dem letzten Sommer ist das deutlich mehr geworden. Es ist eine nette Anerkennung. Manchmal ist es ein bisschen ungewohnt: Die Leute kennen Details über einen aus der Zeitung oder dem Fernsehen und man selbst spricht mit einer fremden Person. Aber solange die Leute respektvoll und nett auf mich zukommen, macht es immer sehr viel Spaß.

Bei Olympia haben Sie über 10 Kilometer einen Sieg errungen. Was geht über eine derart lange Distanz im Kopf vor? Gibt es Denkverbote?

Mein Ritual vor dem Start ist meine typische Erwärmung vor dem Wettkampf. Dabei höre ich gerne Musik, meistens Hip-Hop oder Deutschrap. Unmittelbar nach dem Start denke ich relativ viel, versuche in meine Technik reinzukommen und mit einem guten Gefühl in den Wettkampf zu starten. Nach den ersten fünf Minuten schaltet man in den Autopilot um und denkt eigentlich gar nicht mehr nach. Man ist eher in Trance und spielt einen Film ab. Das Denken geht erst wieder auf den letzten 800 Metern los, wenn es noch mal richtig anstrengend wird. Da habe ich auch ein Denkverbot: Es wird nicht über Verlieren nachgedacht, sondern nur darüber, dass man ein Gewinner ist.

„Ich bin Athlet und kein Politiker.“ Florain Wellbrock über ein mögliches politisches Zeichen bei der WM in Ungarn.

Bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi verbesserten Sie über 1500 Meter die Weltrekordzeit. Wie ist das Gefühl, der Beste der Welt zu sein?

Ich hatte nach den vorherigen Ergebnissen schon ein bisschen damit geliebäugelt. Den Rekord aber noch um knappe 1,5 Sekunden zu verbessern, das war echt ein Hammer. Man versucht einfach, den Moment zu genießen und freut sich darüber, dass man sich Weltrekordhalter nennen darf.

Kann man sich einen Weltrekord vornehmen?

Ich persönlich mache das nicht. Wenn ich eine Meisterschaft angehe, ist mein oberstes Ziel die Goldmedaille. Die Konkurrenz in Abu Dhabi war so groß, dass man fast schon Weltrekordzeit schwimmen musste. Im Endeffekt werden wir aber mehr an den Medaillen und weniger an den Zeiten gemessen.

Was würde eine erneute Goldmedaille für Sie bedeuten?

Sehr sehr viel. Es hat in Tokio im Beckenschwimmen mit dem vierten und dem dritten Platz nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich über die 1500Meter wieder ganz vorne landen sollte und man sich in ausverkaufter Halle in Ungarn feiern lassen kann, dann ruft das natürlich Emotionen hervor, für die man das ganze Jahr trainiert.

Die WM überschneidet sich mit den Finals in Berlin. Ärgerlich?

Es ist immer schön, in Berlin vor heimischem Publikum zu schwimmen, aber wenn ich mich zwischen Finals und WM entscheiden müsste, würde ich immer die WM vorziehen.

Ungarn ist zuletzt negativ aufgefallen, die Fußball-Nationalmannschaft wurde zu Geisterspielen verurteilt. Spielt das für Sie eine Rolle?

Das habe ich mitbekommen. Aber: Die ungarischen Fans im Schwimmsport sind Feuer und Flamme für den Sport. Da ist es vollkommen egal, welche Nation aufläuft. Es ist ein sehr schönes Miteinander.

Inwieweit wäre es für sie eine Option, ein politisches Statement zu setzen?

Ich probiere mich da ein bisschen herauszuhalten. Ich bin Athlet und kein Politiker. Deswegen konzentriere ich mich lieber auf mich, um Top-Leistungen bringen zu können und weniger darauf, was und wie man ein politisches Statement platzieren könnte.

